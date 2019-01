Tales of Vesperia

Todesglubsch hat geschrieben: ? Heute 12:51

Tales braucht einfach mal schlicht ne Finanzspritze für die Technik.Berseria war, von Story, Umfang und Minigames, eigentlich in Ordnung. Aber es sah halt immer noch wie ein PS2,5-Titel aus.Zestiria war hier ja der absolute Tiefpunkt. Highlights dort waren:Die Burgzinnen waren SpritesGrasflächen waren einfach aufgesprayt und gingen z.T. über GehwegeMan konnte zwischen einigen Gebäuden hindurchschauen und sah, dass dahinter gähnende Leere war (wieso was hinbauen, wenn man eh nicht hingehen kann).In Städten lautes Stadtgemurmel, aber es liefen nur fünf NPCs rum.Und die Dungeons, egal ob bewohntes Schloss oder Kanalisation, riesige Wege in denen nichts drin war, dank dem neuen "sofort am Ort"-Kampfsystem.Nein, Vesperia sieht auch nicht zwangsläufig besser aus. Aber durch die z.T. festen Kameraperspektiven hat man sich mehr Mühe gemacht, die einzelnen Gebiete zu verschönern.Aber ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob sich Tales erholen wird. Schaut euch doch mal Japan an: Bei Zestiria gab's nen Shitstorm. Nicht wegen der Technik, sondern weil ein Charakter mit dem geworben wurde nur ne Nebenrolle spielt. Japanern ist sowas egal, also wird bei der Produktion auch nicht in Technik investiert. Zwar will Bamco laut eigenen Aussagen mehr in den Westen schielen, aber ich bezweifel, dass es dadurch ein Umdenken bei ihren Japan-Produktionen geben wird.