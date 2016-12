Der Industriegigant 2

Vor fast 15 Jahren hat Industrie Gigant 2 bei uns einen guten Eindruck im Test hinterlassen. Angesichts des Alters ist die Wirtschaftssimulation beinahe schon ein „moderner Klassiker“ und nun dürfen sich auch Konsolenspieler als Magnat versuchen. Hat der Charme des Originals dem Zahn der Zeit widerstanden und kann Industrie Gigant 2 HD mehr bieten als eine große Prise Retro-Charme?

Die Kulisse besticht durch Retro-Charme und eine kaum optimierte Schriftgröße.

Nach einer Eingewöhnungsphase sorgt die Suche nach kostengünstigen Rohstoffrouten für Motivation.

Man kann sich durch zahlreiche Statistiken wühlen.

Das vereinfachte Transportwesen von Industrie Gigant 2 HD ist nicht der neuen Konsolenheimat geschuldet. Schon in der Ur-Fassung aus dem Jahr 2002 ging es nicht darum, über logistisches Mikro-Management seine Fähigkeit als Spediteur unter Beweis zu stellen. Für diesen Zweck gab es damals Titel wie Transport Tycoon. Hier ging und geht es nach wie vor vielmehr um den cleveren Aufbau von Kreisläufen, die angefangen vom Rohstoff-Abbau über die Weiterverarbeitung bis hin zum Verkauf in spezialisierten Kaufhäusern euer Geschick als Industrie-Magnat abverlangen. Dementsprechend reicht es, wenn man die jeweiligen Rohstoffabbau-Vorrichtungen wie Minen, Holzlager oder auch Farmen in Reichweite eines Transportlagers aufstellt, das wiederum in Reichweite eines Shops liegen sollte, wenn man nicht zusätzliche Kosten für eine Spedition einkalkulieren will.