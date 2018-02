Age of Empires Definitive Edition - Test, Strategie - 4Players.de

Zu den Neuerungen gehört die Übersicht der Technologiebäume.

Ich habe Age of Empires damals verschlungen. Nicht nur aufgrund des historischen Szenarios, sondern weil man die Eroberungen so gemütlich mit Aufbau und Entwicklung vorbereiten konnte - die Ensemble Studios begründeten damit ihren Ruhm. Lange Zeit waren sie neben Blizzard der Inbegriff für hochwertige Echtzeit-Strategie, die Ende der 90er Jahre auch hinsichtlich der Verkaufszahlen boomte und in Age of Empires II ihren kreativen Höhepunkt erlebte. Kein Wunder also, dass Microsoft das erfolgreiche Studio 2001 kaufte. Zwar hielt die Zusammenarbeit über den dritten Teil sowie Age of Mythology bis Halo Wars , aber 2009 wurde das traditionsreiche Studio geschlossen.Tony Goodman, Bruce Shelley & Co waren an diesem Remake also nicht beteiligt. Und ich bin mir fast sicher, dass gerade diese Perfektionisten vieles anders gemacht hätten. Wenn ich auf einer der elf Karten wie Hochland, Inseln oder Mittelmeer spiele, fühle ich mich nicht nur historisch zurückversetzt in die Steinzeit, wo man mit einem von sechzehn Völkern starten darf, darunter Ägypter, Hethiter, Sumerer & Co. Nicht nur mittlerweile, sondern spätestens seit Anfang der 2000er, gibt es einfach Standards in der Echtzeit-Strategie, die ich bei aller nostalgischen Freude über diese Rückkehr schmerzlich vermisse - vor allem, weil ich bis vor kurzem noch Age of Kings gespielt habe, machen sich die Defizite seines Urahns überall bemerkbar. Wenn man dem Spieler schon die Wahl lässt, ob er dieses Age of Empires in der klassischen oder modernen Version erleben will, hätte man Letztere auch inhaltlich deutlich stärker verbessern müssen! Da kann man auch nicht mit Ausreden wie Werktreue, Balance oder eSports kommen, denn es geht um das bessere Spielgefühl.Dazu gehört nicht nur das Fehlen von Prioritäten oder gar gemischten Truppen in der Produktion (man kann nur einen Einheitentyp in einem Gebäude entwickeln), sondern auch Formationen: Da kann man die militärtaktisch hoch entwickeltenRömer oder Assyrer spielen aber muss sie ohne Linie, Keil, Schildkröte oder Ähnliches in groben Haufen in die Schlacht schicken. Wo spiel ich da noch Geschichte? Auf keinen Fall militärtaktisch und die Unterschiede zwischen den Völkern halten sich auch in Grenzen. Ja, die Minimap wurde um hilfreiche Anzeigen erweitert und man kann per Lassomethode und STRG auch Gruppen bilden, aber selbst damit herrscht zu viel Chaos in den Gefechten, zumal es weder ein optionales einheitliches Marschtempo noch eine Wegfindung gibt, die den Namen auch verdient - es ist ein Graus, dass immer wieder Einheiten irgendwo hängen bleiben! Auch das automatische Erkunden ist nicht möglich und es gibt nicht mal eine Glocke zur Schutzsuche im Dorf, so dass man sehr viel Babysitting vor, während und nach einer Schlacht betreiben muss. Dafür freut man sich über die neue Anzeige der Technologiebäume in vier Zeitaltern von der Ateinzeit bis zur Eisenzeit, die einem eine bessere Übersicht zur Entwicklung geben.Ich finde es ja richtig, dass, dass man im klassischen Modus das originale Spielerlebnis bekommt. Und in der modernen Variante bekommt man neben besseren Animationen auch zusätzliche Zoomstufen, so dass sich das Ganze auch in 4K durchaus sehen lassen kann. Dass die Performance dabei manchmal tatsächlich in die Knie und unter 30fps geht, klingt angesichts der "alten" Kulisse zwar wie Realsatire, ist aber der Tatsache geschuldet, dass man die originale Engine verwendet. Aber man hätte diesem Age of Empires zumindest einige Komfortfunktionen seines deutlich besseren Nachfolgers spendieren können! Zumal auch die Kampagne mit ihren zehn Szenarien und "neuen Erzählsträngen" zwar mit dem eingespielten orchestralen Soundtrack punkten kann und teilweise neu konzipierte Missionen bietet, aber trotzdem eher bieder als stimmungsvoll wirkt.Sie wird mit ebenso kurzen wie oberflächlichen Texten eingeleitet, die eher funktional als edel präsentiert werden - das ganze Layout hat eher etwas Steriles als liebevoll Restauriertes an sich. Und warum hat man nicht wenigstens ein paar neue Filme für die Kampagne produziert, wenn man schon alle Videos des Originals samt Intro gestrichen hat? Hätte man angesichts dieses Titels nicht eine prächtige Bibliothek zum Nachschlagen einbauen können? Als Fan des Originals hätte ich mich auch über Hintergründe zur Entwicklung, Artworks & Co gefreut. Immerin ist der Multiplayer über Xbox Live für bis zu acht Teilnehmer online oder im LAN gelungen, die im Vergleich zum Original spürbar verbesserte KI in fünf Stufen schon auf der dritten angenehm fordernd, weil sie früh attackiert und auch invasiert - nur mit dem Management der Rohstoffe hat sie so ihre Probleme. Außerdem darf man eigene Szenarien erstellen, die man mit der Community teilen kann.