Mount & Blade: Warband

BesorgterBuerger schrieb am 26.09.2016 um 17:21 Uhr

Da die hier genannte Mehrspieleralternnative "For Honor" erst 2017 erscheint, möchte ich auf "Of Kings and Men" verweisen (leider vorerst PC only).

Es ist erst seit ca. 2 Wochen draussen und noch im frühen Early Access Stadium.

Die Kampfmechanik, also das Kernelement, funktioniert aber schon ziemlich gut, es fehlt allerdings noch an Content. Z.zt. gibts nur Duell und Conquest Modus und eine Skirmish Alphaversion. Später kommt z.B. noch ein Strategieteil dazu.

Genug Mitspieler findet man jedenfalls jetzt schon zu jeder Zeit.

Dahinter stehen die Programmierer von "crpg", dem wohl bekanntesten und für mich mit Abstand besten Mod für M&B Warband.

Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass da am Ende was Gescheites rauskommt. Mir machts jetzt schon eine Menge Spass.

Aso und die Grafik ist natürlich viel besser als bei Warband.