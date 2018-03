Radiant Historia - Test, Rollenspiel - 4Players.de

JesusOfCool schrieb am 01.03.2018 um 12:04 Uhr

ich hab es damals auf dem DS gespielt (hab es importiert)

mir hat das damals richtig gut gefallen. hadere jetzt allerdings damit es zu kaufen. am 3DS spiel ich kaum noch und ich hab ansonsten noch so viel ungespieltes. hätte ich es damals nicht importiert würde ich es aber sofort kaufen. ^^'

@krulemuk:

zum durchspielen braucht man wohl etwa eher 40-60 stunden. kommt aber auch darauf an wie man es angeht. es gibt auch viel optionalen inhalt und nebenquests, die man aber gar nicht so leicht findet weil man dafür in der zeit hin und her reisen muss.

das kampfsystem ist absolut rundenbasiert und auch taktisch. zeitdruck hat man keinen.

ich finde es ist sehr gut umgesetzt.

man muss nur damit leben können, dass die charaktere nicht den ungefähr gleichen level haben. da gibt es irgendwann eine ziemlich große lücke.