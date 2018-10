Disgaea: Hour of Darkness

Disgaea ist Nippon Ichis Skyrim: Nicht totzukriegen und auf fast jedem System außer Mobiltelefonen veröffentlicht. 14 Jahre nach seiner PlayStation-2-Premiere wird der Klassiker des Taktik-Rollenspiels als „Complete Edition“ auf PlayStation 4 sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Wir sind für den Test erneut mit Dämonensprössling Laharl & Co durch die Unterwelt gezogen.

Disgaea ist auch 14 Jahre nach seiner Deutschland-Premiere weiterhin ein außergewöhnliches Taktik-Rollenspiel - und das nicht nur weil man Schaden im mittleren dreistelligen Millionenbereich anrichten kann.

Die Zwischensequenzen wurden überzeugen auf Englisch vertont und versprühen häufig einen gelungenen absurden Humor.

Natürlich ist Disgaea nicht das erste Taktik-Rollenspiel auf Konsolen, das mich mit Fantasy und isometrischer Kulisse stundenlang an den Bildschirm fesselte. Dies blieb Titeln wie Ogre Battle auf dem N64 sowie Final Fantasy Tactics auf der PSOne vorbehalten. Beide haben mich als US-Import Unsummen gekostet, die ich allerdings bis heute nicht bereue. Doch so richtig bei mir durchgestartet ist das Genre erst mit Nippon Ichis Disgaea, das 2004 auf der PlayStation 2 erschien. Mit den Fortsetzungen sowie weiteren Spielen wie Phantom Brave , dem außerhalb Deutschlands vor Disgaea, aber hierzulande erst später veröffentlichten La Pucelle: Tactics oder Makai Kingdom stellte Nippon Ichi das Gros der Taktikrollenspiele auf der Konsole. Mit einem Hang zu einer notorisch altmodischen Pixelkulisse, abgefahrenen Geschichten sowie häufig komplex verzahnten Mechaniken machten die Spiele der Japaner einem den Einstieg nicht leicht. Doch wer sich einmal darin verbissen hatte, kam nicht mehr so schnell davon los.Und nachdem Disgaea in mehr oder weniger unveränderter Form im Laufe seiner langen Karriere auch PSP, Nintendo DS oder den PC heimsuchte, dürfen nun auch Spieler auf Switch und PlayStation 4 loslegen. Dabei ist nicht einmal besonders bemerkenswert, dass in der "Complete Edition" nicht nur sämtliche seinerzeit ggf. nur auf bestimmten Plattformen wie z.B. PSP verfügbaren Inhalte gebündelt wurden. Angesichts des eigentlich von Nippon Ichi gepflegten Festhaltens an der nach heutigen Maßstäben steinzeitlich wirkenden Kulisse, die auch vor zwei Jahren beim PC gezeigt wurde, ist das visuelle Update im Vergleich zum Original ein Quantensprung. Klar: Mit rundenbasierter Konkurrenz wie XCOM 2 kann die jetzt in HD-Auflösungen und sich damit auf dem Stand von Disgaea 4 oder Disgaea 5 befindende Kulisse nicht mithalten und wirkt immer noch leicht antiquiert. Doch in einem Punkt ist sich Disgaea in den letzten 14 Jahren treu geblieben: Die inneren Werte sind wesentlich wichtiger als die Darstellung.Doch worum geht es in Disgaea? Laharl, der junge Kronprinz der dämonischen Unterwelt, hat einige Probleme: Nicht nur, dass er die letzten zwei Jahre verschlafen hat – in dieser Zeit ist sein Vater gestorben und ein Kampf um die Thronfolge entbrannt. Zusammen mit der stets gut aufgelegten Etna und ihren immer zu Scherzen aufgelegten Pinguin-Vasallen („Prinnies“) macht er sich auf, um die versammelte Unterwelt davon überzeugen, dass er der einzige Kandidat für den Titel des Overlords ist. Doch er weiß nicht, dass himmlische Mächte sein Treiben beobachten... Zugegeben: Das klingt nach Standard-Blabla. Dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass Disgaea weder sich noch irgendwelche anderen Themen ernst nimmt und absolut allesmit einem eigentümlichen, aber unglaublich charmanten Humor beträufelt. Man begegnet Weltraum-Helden, die Captain Quark aus Ratchet & Clank wie einen Atomwissenschaftler wirken lassen. Man trifft auf Engel in Ausbildung, die in ihrer herrlichen Naivität und Liebesblindheit für ganz eigentümliche Konsequenzen in der Dämonenwelt sorgt.Und letztlich ist die humorvolle Erzählung nur ein ergänzendes Stilmittel, um zumindest einen rudimentären Grund zu haben, sich auf die isometrischen Schlachtfelder zu begeben und den variantenreichen Dämonentypen einen Tritt in den Allerwertesten zu geben. Denn spielerisch sieht sich Disgaea in einer Linie mit Klassikern wie Final Fantasy Tactics oder Ogre Tactics: Man ist mit maximal zehn Gefährten unterwegs, um auf abwechslungsreichen sowie mit Überraschungen gespickten Schauplätzen alle Gegner zu plätten. Doch das alleine ist noch nicht spektakulär und wird angesichts der oben angeführten Kultvorbilder sowie zahlreicher seit der Disgaea-Premiere veröffentlichter rundenstrategischer Titel auch nur wenige beeindrucken. Zumal natürlich auch viele der erweiterten Mechaniken fehlen, die bei den Nachfolgern bis hin zu Disgaea 5 für eine stets größer werdende Fangemeinde sorgten.