16 Jahre nach seinem PlayStation-Debüt in Japan erscheint Dragon Quest 7 jetzt erstmals auch in Europa und zwar als Remake für Nintendos 3DS. Wie gut das einstmals auf der ehrwürdigen PlayStation veröffentlichte Rollenspiel gealtert ist, klären wir im Test.

Für das 3DS-Remake wurde die Darstellung komplett auf 3D umgestellt und auf einen Bildschirm reduziert.

Vom verschlafenen Fischerdorf Buttsbüttel bis ins Königsschloss von Estard sind die Leute fest davon überzeugt, dass es außer ihrer Insel keine weiteren auf der Welt gibt. Der Ozean um sie herum scheint endlos zu sein und noch nie hat ein Seefahrer fernab der Heimat Land entdeckt. Der Sohn des bekanntesten Fischers des beschaulichen Eilands will das aber nicht glauben und beschließt zusammen mit Bürgermeistertochter Maribel und Königssohn Gismar insgeheim ein altes Schiffswrack wieder seetauglich zu machen und selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.Doch als sie eines Tages auf ihrer Heimatinsel in die Ruinen eines alten Tempels hinabsteigen, wird aus ihrer geplanten Schiffsreise plötzlich eine Reise durch Raum und Zeit. Durch das Zusammensetzen zerbrochener Steintafeln gelangen sie nämlich an Orte, die es früher tatsächlich einmal gegeben hat und die jetzt wie vom Meer verschluckt scheinen.Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit folgt dem Aufbau der für den DS erschienenen Dragon-Quest-Remakes Die Chronik der Erkorenen (Dragon Quest 4), Die Hand der Himmelsbraut (Dragon Quest 5) und Wandler zwischen den Welten (Dragon Quest 6). Die 3DS-Neuauflage setzt allerdings komplett auf 3D-Grafik und nutzt den Touchscreen nur noch für Karten und Menüs statt beide Bildschirme für die Darstellung der Kulissen einzuspannen. Vorzüge haben beide Varianten, wobei der zusätzliche Tiefeneffekt gerade bei den generell hübschen Kampfanimationen teils durchaus sehenswert genutzt wird.In punkto Handhabung werden sich DS-Veteranen sofort heimisch fühlen, da sich Spielmechanik und Menüführung kaum verändert haben. Das größte Novum dürfte wohl die Abkehr von den Zufallskämpfen darstellen, was den Spielverlauf aus heutiger Sicht angenehm aufwertet, auch wenn man nicht jedem Gegner so einfach ausweichen kann. Vor allem in engen Gängen und Labyrinthen oder beim plötzlichen Entstehen von Gegnern in unmittelbarer Nähe gehören unfreiwillige Kampfunterbrechungen immer noch zum Alltag, sofern man keine Kämpfe reduzierenden Zauber oder Objekte einsetzt. Exzessives Level-Grinding wie noch im vierten Teil gehört aber zum Glück nicht mehr zum Pflichtprogramm.