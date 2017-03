Mass Effect: Andromeda

space schrieb am 21.03.2017 um 22:57 Uhr

Als ein Fan der Mass Effect Reihe kann und will ich diesen Test, sowie einige Forenmitglieder die dieses Spiel in Schutz nehmen, nicht verstehen. ME definiert sich für mich über seine Story, glaubwürdige und interresante Charaktere sowie Dialoge. Die Kämpfe waren für mich immer nur schmückendes Beiwerk.

Aus diesen Gründen können die Kämpfe noch so gut sein es interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Das vielbesagte Gameplay bei ME definiert sich für mich nun mal nicht über die Kämpfe sondern über die Dialoge, Charaktere und die Story, und genau in diesen Punkten kann MEA mit seiner eher belanglosen Story uninteressanten Charakteren, sowie unglaublich hässlichen und äußerst schlecht animierten Gesichtern (das hässlich vor allem auf die weiblichen Chraktere bezogen, der Feminismus nimmt so langsam wirklich groteske Formen an) überhaupt nicht Punkten.

Ich finde es sehr Schade das genau die Punkte, welche für mich das Spiel definieren hier eher von anscheinend geringen Wert sind. Dies mag am Tester liegen, oder aber auch dem Versuch an das Spiel eher unvoreingenommen heranzugehen. Aber der zweite Punkt zählt für mich eigentlich nicht, da wenn auf dem Spiel Mass Effect drauf steht, sollte auch Mass Effect drin sein. Ist ja in etwa so als ob ich mir einen Porsche kaufe und auf einmal feststelle hmm das ding hat null Ausstattung und nur 60PS kostet aber trotzdem 200 Riesen.

PS: selbst nach einigen Stunden lets Play's die ich mir angeschaut habe kann ich absolut nichts an den Gesichtsanimation gut oder auch nur befriedigend finden. Ich habe auch gedacht hey okay die ganzen immer wieder gezeigten Szenen sind nur ein paar wenige Ausrutscher, aber nein der Großteil der Animation ist hölzern, die Gesichter wirken großteils absolut leblos (versteinerte Gesichter bei welchen sich nur der Mund bewegt) und wenn sich doch mal etwas mehr im Gesicht bewegt wirkt dies so unglaublich peinlich das es einem die Sprache verschlägt. (sowohl bei Menschen als auch bei...