Neuroshima Hex! - Test, Brettspiel - 4Players.de

Neuroshima Hex 3.0 ist komplett auf Deutsch für 40 Euro bei Portal Games erschienen. Es ist für einen bis vier Spieler ausgelegt.

In der Box ist Folgendes enthalten: 140 Armeeplättchen (35 pro Armee), 4 leere Ersatzplättchen, 4 Referenzbögen, 24 Wundplättchen, 8 HQ-Marker, 4 HQ-Schadenszähler, 8 Netzmarker, 55 Karten "Hex-Rätsel", Spielplan, Anleitung.

Im Spiel zu zweit legt jeder zunächst sein Hauptquartier aus. Es gibt vier Fraktionen mit etwas anderen Schwerpunkten: Moloch (Schusskraft) Außenposten (Beweglichkeit), Borgo (Geschwindigkeit),

Hegemonie (Nahkampf).

Ihr wollt alleine spielen? Kein Problem, es gibt auch einige Kampfrätsel für Solisten.

Für alle, die eine Wertung vermissen: Wir werden hier nur unsere Highlights vorstellen. Natürlich gibt es auch in der Brettspielwelt einen bunten Mainstream und billigen Murks, aber wir wollen euch alle zwei Wochen kreative Geheimtipps, Klassiker oder ungewöhnliche Spieleperlen empfehlen, die man vielleicht nicht in jedem Kaufhaus findet.

Wer zuerst schießt, hat gewonnen? Nein, nicht ganz. Schließlich gewinnt derjenige das Spiel, dessen Hauptquartier am Ende am wenigsten zerstört ist - ähnlich wie in Magic: The Gathering startet man also mit 20 Lebenspunkten. Aber in der apokalyptischen Welt von Neuroshima ist Schnelligkeit sehr wichtig. Denn jede Einheit verfügt über einen Initiativewert, der über die Reihenfolge der Angriffe bestimmt - je höher der Wert, desto eher feuert man. Haben ein Kommando, Wächter und Läufer z.B. den Wert 4, feuern sie alle gleichzeitig auf ihre Ziele. Und das führt dazu, dass die so getroffenen Feinde mit Wert 3, 2 oder 1 nicht direkt zurückschießen können und später vielleicht gar nicht mehr zum Zug kommen, weil sie schon ausgelöscht wurden. So entsteht in der Legephase der Einheiten eine Art chronologisches Taktieren: Wer kann möglichst mächtige Gegner früh ausschalten, indem er sie mit schnelleren Einheiten ins Visier nimmt?Jeder legt abwechselnd und komplett frei in ein "rundes" Gelände mit 19 sechseckigen Feldern bis zu zwei Plättchen, so dass man genug Zeit für Reaktionen hat. Denn die Initiative bringt einem natürlich gar nichts, wenn die Reichweite nicht stimmt, die Sicht versperrt wird oder plötzlich eine Granate gezündet wird. Zu den Stärken von Neuroshima Hex gehört, dass man schon vor dem Beginn einer Schlacht dafür sorgen kann, dass sich die Kräfteverhältnisse im Gelände ändern: Plötzlich bewegt sich der Läufer ein Feld weiter oder die Initiative eines potenziellen Opfers wird erhöht, so dass der Schütze selbst sterben würde! Dazu gehört auch eine Portion Glück, denn wie in einem Sammelkartenspiel zieht man von seinem Deck aus etwa 35 Hexfeldplättchen zufällig weitere Einheiten, Verstärkungen oder sofortige Aktionen. Wie bei Sammelkartenspielen kann man seine Armee über Zusatzpakete ständig erweitern.Wer die Ungewissheit etwas abschwächen und mehr taktische Planung will, sollte statt drei einfach sechs Plättchen zu Beginn seines Zuges aufdecken, wobei man immer eines abwerfen muss - so hat man mehr Auswahl. Und es gibt einiges, was sichmodifizieren lässt oder zu berücksichtigen ist, so dass ein sehr vielfältiger Schlagabtausch entsteht. Dazu gehören nicht nur Nah- und Fernkämpfer mit unterschiedlichen Stärken, dazu Sanitäter sowie Initiative-, Kraft- oder Aktionsverstärker, sondern auch Bomben, Rüstungen, Blocker, Schubser oder Netze, die auch die Fähigkeiten der Feinde blockieren. Hinzu kommt, dass man beim Platzieren seiner Plättchen auf die sechs Richtungen achten muss, denn viele Aktionen wirken nur in begrenzte Winkel. Auf den meisten anderen Karten zeigen Pfeile an, wo man Schaden zufügen kann; manchmal nur geradeaus, in zwei oder drei Richtungen. Und bei allem bringt einem ein hoher Bodycount noch nix - denn es gilt ja: Wer kann dem feindlichen Hauptquartier weh tun? Also muss man irgendwann ran an die Basis!Neben dieser Vielfalt an offensiven und defensiven Möglichkeiten sowie der territorialen Aspekte kommen die markanten Charakteristika der vier Fraktionen Moloch, Borgo, Außenposten und Hegemonie hinzu - sie bieten neben reinen Menschen auch Mutanten, Maschinen und Mischformen an. Zum einen unterscheiden sich die wichtigen Hauptquartiere in ihren Boni: Während die einen ihre angrenzenden Nahkämpfer um einen Punkt stärken, profitieren die aderen im Fernkampf. Und da man die Hauptquartiere immer als Erstes legt, kann das schon einen Unterschied in der Planung ausmachen: Legt man es eher an den Rand mit Deckung im Rücken, mitten rein oder gar direkt an das feindliche? Hinzu kommen Unterschiede hinsichtlich Nah- und Fernkampf sowie Spezialaktionen, wobei mächtige Einheiten nur einmal vorkommen. Der Spieler des Moloch verfügt z.B. über das Muttermodul, das eine verbundene Einheit nochmal angreifen lässt! Ähnlich wie in Magic kann man je nach Farbe bzw. Fraktion also einen etwas anderen Stil verfolgen.Schön ist, dass man Neuroshima Hex 3.0 nicht nur zu zweit im klassischen Gefecht spielen kann, sondern mit einigen Zusatzregeln auch zu dritt oder zu viert, inklusive Team-Bildung, so dass einer gegen zwei oder zwei gegen zwei antreten. Dabei nutzt man den größeren Bereich der Karte und meist werden die Lebenspunkte des Hauptquartiers oder Spielziele angepasst. Außerdem kann man alleine loslegen, denn es gibt 55 Rätselkarten: Dann legt man eine vorgegebene Kampfsituation aus und hat meist fünf Plättchen zur Verfügung, von denen man drei so legen muss, dass ein Spielziel wie etwa das Überleben oder mehr Punkte im Hauptquartier erreicht wird. Zwar haben die ersten noch Tutorialcharakter, aber die Schwierigkeit steigt im weiteren Verlauf angenehm an und es entsteht angenehmes Logikrätselflair.Das Spielmaterial ist angenehm wertig, was Stabilität und Druckqualität betrifft. Allerdings hätte man sich die Drehscheiben für die Lebenspunkte der Hauptquartiere sparen können - da reicht die Leiste am Spielfeldrand. Vielleicht hätte man dieFraktionen noch etwas markanter differenzieren oder auch Geländemerkmale integrieren können? Die Unterschiede halten sich in Grenzen. Und natürlich muss man immer korrekt und regelkonform abrechnen: In jeder Initiativephase muss man sehr sorgfältig die Ergebnisse durchgehen, damit nichts durcheinander kommt - das kann zu Beginn noch etwas unübersichtlich sein und ist nichts für Leute, die schnell die Geduld verlieren. Aber Marker für Wunden, Netze sowie die vielen erläuterten Sondersituationen helfen. Außerdem ist die Spielanleitung inkl. eines kompletten Schlachtbeispiels sehr gut, weil sie nahezu keine Fragen offen lässt. Ach so: Die Rechnerei entfällt natürlich in der digitalen Variante: Seit 2013 kann man Neuroshima Hex auch über iOS oder Android auf Smartphone. Tablet & Co spielen - hier geht es zum Test