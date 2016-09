Assetto Corsa

padi3 schrieb am 10.09.2016 um 12:35 Uhr

bug im spiel: wenn die PS4 nicht mit dem Internet verbunden ist, bleibt "Verbindung getrennt" auch für die rennen durchgehen angezeigt. in den menüs wird dabei auch so einiges verdeckt.

gamepadsteuerung ist eigentlich ganz ok, man hätte aber die ersten 20% im schwenkbereich des sticks weniger sensibel einstellen sollen. die Autos lenken fast schon von selbst.

erweiterte Optionen hab ich viel rumexperimentiert, bin doch letztenendes genau dort gelandet, wo alles vorher war. ist dennoch möglich das ganze insgesamt viel weniger sensibel zu machen. dann werden jedoch schnelle lenkungswechsel zum Problem.

Antriebsart (4x4, heck oder front) wird nirgends angezeigt. warum das?

Ideallinie ist nicht dynamisch und auch nur für schnelle Autos gedacht, aber dennoch eine hilfe.

persönliche Bestzeiten werden nirgends gespeichert oder zumindest nirgends angezeigt.

mechanischer schaden hat kaum Auswirkung auf das fahrverhalten, welches selber mir sehr gut gefällt.

KI-Schwierigkeit ist das größte Problem. hab den kauf schon nach den ersten Spielstunden bereut, mich dann abgefunden damit und nachher wieder aufgeregt, hin und her. hab es nun so bis N3 freigespielt, (wird als 7% fortschritt angezeigt) und bei den KTM X-Bow die lust doch langsam verloren. KI-härte erinnert an Rallycross aus Dirt Rally, (eher noch fieser) nur sind dort drei kleinere strecken viel schneller auswendig gelernt und wenn man die Upgrades bekommt, kann man was draus machen.

hier wechselt man nur mal den wagen und darf die neuen bremspunkte wieder bis zur Perfektion einüben. oft hat man sogar das gefühl, man fährt richtig gut, doch die KI bremst noch später und schneidet die kurve noch schärfer, als ob sie darauf abzielt den...