Zeboyd Games hatten bereits mit Breath of Death VII: The Beginning, Cthulhu Saves the World sowie den letzten beiden Penny-Arcade-Adventure-Episoden einige Rollenspiele mit Retroflair auf die Bildschirme gezaubert. Was ihr jüngstes Werk, Cosmic Star Heroine, zu bieten hat, verrät der Test.

Alyssas Feldzug gegen die API wird von stimmungsvollen Zwischensequenzen flankiert.

Die taktischen Rundenkämpfe werden direkt an Ort und Stelle ausgetragen.

Die pixeligen Schauplätze warten mit vielen liebevollen Details auf.

Eigentlich ist Alyssa L'Salle eine echte Vorzeige-Agentin der API (Agency of Peace and Intelligence). Aber als sie eines Tages erfährt, in welch zweifelhafte Forschungen ihr Arbeitgeber verstrickt ist,Neben bis zu zehn aktiven Mitstreitern an vorderster Front lassen sich auch Crew-Mitglieder rekrutieren, die der Haupteinsatzgruppe aus der Ferne mit individuellen Werte-, Resistenz- oder Effizienzsteigerungen unter die Arme greifen, während es Stützpunkte zu infiltrieren, Zielpersonen aufzuspüren und Beweise sicherzustellen gilt. Und obwohl die vorgegebenen Einsatzorte zum Teil auf verschiedenen Planeten liegen, kann man seine Teamzusammensetzung die meiste Zeit frei bestimmen.So reist man von Ort zu Ort, erkundet unerforschtes Terrain, redet mit Einheimischen, bewältigt Hindernisse, absolviert Aufträge und bestreitet kämpferische Auseinandersetzungen.Neben dem Einsatz individueller und oft sehr ausgefallener Kampffertigkeiten spielt auch der Kampfstil eine wichtige Rolle. So kann man je nach Aktion nicht nur Schaden verursachen, sondern auch Stilpunkte sammeln. Je höher der Stilwert, desto stärker der nächste Angriff. Auch Gegner werden so zunehmend gefährlicher. Mit entsprechendem Stilguthaben lassen sich aber auch verheerende Finisher ausführen oder an sich tödliche Gegentreffer überleben und Vergeltungsschläge initiieren.In Verbindung mit regelmäßigen Kraftschüben und möglichst gut getimten Skill-Auffrischungen, entstehen so angenehm taktische und dynamische Schlagabtäusche. Damit sich jeder seine eigene Herausforderung setzen kann, lässt sich der Schwierigkeitsgrad jederzeit in vier Stufen anpassen.Hier und da mag man auch Anzeigen wie die für aktive Verstärkungen im Kampf oder Besitzangaben bei Shopbesuchen vermissen oder sich über verbuggte Fensterinhalte und Kollisionsabfragen ärgern. Insgesamt ist die Retro-Präsentation im 16-Bit-Stil aber sehr gelungen und besticht wie auch beim Aufgabendesign mit liebevollen und amüsanten Details. Der Umfang ist allerdings überschaubar: Je nach Schwierigkeitsgrad und Spielweise flimmert nach ca. 15 bis zwanzig Stunden der Abspann über den Bildschirm, ohne dass ein New-Game-Plus-Modus zur Verlängerung einlädt.