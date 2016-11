In der Kürze liegt die Würze

Schon komisch: Die Gegner sind blau markiert, die eigenen Schiffe mit Rot. Und dann muss man Zivilisten gar eine Lektion erteilen – indem man ihre Schiff zerstört. Nein, einen der Guten spielt man in House of the Dying Sun nicht. Vielmehr zieht man als Krieger des gestürzten Imperators in den Kampf, zerstört nicht nur die Schiffe der Helden des neuen Systems, sondern im Anschluss auch die wehrlosen Ziele in ihren Rettungskapseln. Irgendwie cool, mal auf der anderen Seite zu stehen! Hebt die Weltraum-Action mit VR-Unterstützung in unserem Test so richtig ab?