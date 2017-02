Alone With You

Benjamin Rivers hat 2012 mit Home nicht nur demonstriert, welche atmosphärische Kraft im kleinen Pixel steckt, sondern vor allem, dass man dem klassischen Adventure noch erzählerische Facetten abgewinnen kann. Damals ging es um Horror mit knarzenden Türen, bei „Alone With You“ handelt es sich offiziell um ein „Sci-Fi Romance Adventure“, das schon im August 2016 komplett auf Englisch für knapp zehn Euro auf PlayStation 4 und Vita erschienen ist. Was hat es auf dem PC zu bieten? Einen neuen Raum, zusätzliche Cutscenes und etwas grafische Politur.



Irgendwo auf einem Planeten vor dem Exodus: In der Rolle des letzten Überlebenden einer Kolonie muss man mit Hilfe der KI seine Flucht vorbereiten.

Man erkundet in klassischer Adventure-Manier die Pixelumgebungen. Sobald man interagieren kann, wird das angezeigt; es gibt kein Inventar.

Hier muss man die Leitungen im Signalturm aktivieren.

Erst einmal durchatmen: Ich hatte beim Begriff „Sci-Fi Romance“ schon eine Art Rosamunde Pilcher im Weltraum befürchtet. Aber von Herzschmerz und kitschiger Romantik ist dieses Spiel weit entfernt – im Gegenteil: es beginnt wie ein knallhartes Survival-Abenteuer. Im Jahr 2064 ist man der einzige Überlebende auf einem dem Untergang geweihten Planeten, auf dem ein groß angelegtes Terraforming-Projekt scheinbar scheiterte. Vom Himmel regnet es Säure, die Erde bebt und es bleiben nur noch knapp vier Wochen bis zur Katastrophe. Wie soll man bloß entkommen?Das ist kein Adventure für Knobelveteranen: Die Rätsel sind zunächst schrecklich einfach, weil man lediglich sammelt, aber entwickeln später zumindest etwas Anspruch, weil man etwas mehr suchen, auch mal kombinieren oder Codewörter finden muss. Mehr als „Use 3D-Photo with Terminal“ ist allerdings nicht drin und vor allem in den späteren Phasen hätte ich mir mehr Kreativität gewünscht als dass ich tatsächlich zwei- oder dreimal einfach die Gegend absuchen muss. Oder dass ich ein dreiteiliges Passwort so offensichtlich finden muss. Trotzdem sorgen die überraschenden und teilweise morbiden Entdeckungen in den Fluren für angenehmes detektivisches, in Ansätzen auch etwas gruseliges Abenteuerflair, zumal es auch mal versteckte Gänge gibt. Findet man diese nicht, kann auch schonmal etwas Leerlauf entstehen, zumal es keine einblendbaren Hilfen gibt.