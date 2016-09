Anlässlich der Premiere von Armello auf der Xbox One sowie der ersten Erweiterung "Thronräuber" für PC und PlayStation 4 testen wir das digitale Brettspiel von League of Geeks. Es wurde bereits 2015 mit mehr als 200.000 Euro über Kickstarter finanziert und gilt nicht nur aufgrund seines märchenhaften Flairs als Geheimtipp für gemütliche Rundentaktiker. Was hat das komplett auf Deutsch erhältliche Spiel zu bieten?



Die Entwickler von League of Geeks konnten 2015 von knapp 6000 Unterstützern über 300.000 australische Dollar ( über 200.000 Euro) für das digitale Brettspiel Armello sammeln.

Der eigene Held besitzt Werte für Kampf, Leben, Verstand und Geist etc., kann Zauber und Artefakte oder Waffen ausrüsten, Gold ansammeln und ist entweder am Tag oder in der Nacht etwas stärker. Der Wolf hat zu Beginn einige Vorteile im Kampf, die Maus kann stehlen, die Bärin ist als Priesterin begabter und die Häsin findet eher Schätze.

Der König fungiert als neutrale Fraktion in der Mitte des Hexfeldspielplans, erlässt Gesetze, schickt ab und zu seine Wachen aus.

Was ist bloß mit dem König los? Da brüllt er wie ein Irrer inmitten der Karte! Okay, er ist ein Löwe, aber die dunkle Macht der Fäule scheint ihn zu befallen. Bevor er im Wahnsinn das ganze Königreich Armello ins Unglück stürzt, raffen sich tapfere Helden auf, um selbst den Thron zu besteigen. Wer kann den Tyrannen stürzen und sich die Krone aufsetzen? Dabei arbeiten sie allerdings nicht zusammen, sondern kämpfen gegeneinander - mit allen Mitteln.Lobenswert ist, dass das Dahinsiechen des Königs immer spürbarer wird und dass drei bzw. vier Wege zum Ziel führen: Man kann zum Königsmörder avancieren, dabei sogar selbst wahnsinnig werden und trotzdem gewinnen, wenn man denn genug Kampfkraft entwickelt hat. Zudem kann man das höchste Ansehen aller Herausforderer erreichen oder als Erster vier Geistersteine sammeln, um den König zu heilen. Es geht alsoNachdem man sich für einen Helden wie z.B. Hase, Ratte, Bär oder Wolf entschieden hat, die alle unterschiedliche Werte und Boni besitzen, darf man auf der hübsch designten Karte seinen ersten Zug machen. Schon in den ersten Minuten wird man vom märchenhaften Flair, der lieblichen Musik und den tollen Illustrationen begrüßt: Wer tierische Fantasy à la MouseGuard von David Petersen mag, die edel und putzig zugleich ist, ohne dabei ins Kitschige abzudriften, wird sich hier pudelwohl fühlen. Mitunter werden auch Erinnerungen an das Tabletop-Rollenspiel Maus und Mystik wach. Die Präsentation ist auch aufgrund des Tag- und Nachtwechsels überausUnd natürlich werden sich vor allem Brettspielfreunde sofort heimisch fühlen: Das Königreich von Armello wird wie ein Tabletop inszeniert, inklusive Hexfeldern, Würfeln und Karten. Hinzu kommen klassische Rollenspielaspekte wie Werte für Leben, Kampf, Verstand, Magie & Co, Ausrüstung von Schild bis Schwert sowie Begleiter und Zauber. Sehr intuitiv wird das Ausspielen der Karten simuliert - man zieht sie von links aus seinem Deck, platziert sie auf einer Figur oder einem Feld und aktiviert sie. Außerdem kann man sie als Buff oder Konter einsetzen, wenn man sich z.B. temporär stärken oder von der Fäule heilen will.