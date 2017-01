Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs

Sag mal slime, wie ist es eigentlich mit postgame content? Ist das so typical jrpg mit einem secret Boss der noch stärker ist? Secret Dungeons oder sonst was?

Bezieht sich das auf Teil 8 ?Falls ja :Im ursprünglichen Teil 8 (also der PS 2-Version) war es so, dass es nach der Hauptstory noch einen Endgame Content in Form eines Dungeons mit starken Gegnern und noch stärkerem Boss gab, zudem hat man noch mehr zur Hintergrundgeschichte des Hauptcharakters erfahren.In der 3DS-Version kommt zu diesem End Game Content nun noch ein zusätzlicher End Game Dungeon hinzu, welcher das Ende abermals erweitert.Auch dort gibt es dann neue Monster und einen neuen Endboss, ergo wird man in der 3DS-Version nach der Hauptstory NOCH mehr zu tun haben als eh schon.Allgemein wird die Hauptstory abseits des End Game Contents in der 3DS-Version erweitert und gewisse Dinge schon im Hauptteil besser beleuchtet.Zudem gibt es ein alternatives Ending, welches mich sehr erfreut, denn dies war damals bereits mein Wunsch (was genau gemeint ist, hat Blood-Beryl in seinem/ihrem Spoiler bereits ausgeführt).Zwei neue Gruppenmitglieder und allgemeines Character Balancing wird es auch geben.Zu deiner anderen Frage :Ob es in anderen Teilen End Game Content gibt, weiß ich leider nicht, da DQ 8 mein bisher erstes Spiel dieser Reihe war und ist aber dies wird sich vermutlich bald ändern, denn ich habe nach DQ 8 auch den siebten Teil im Blick.Ich für meinen Teil kann dir DQ 8 nur wärmstens empfehlen, ich werde am Freitag definitiv im Laden stehen und mir das Remake kaufen.