Dreadnought - Test, Shooter - 4Players.de

|Chris| schrieb am 13.04.2018 um 20:00 Uhr

Während der Alpha hatte ich das Spiel bereits abgeschrieben. Zu meiner großen Verwunderung haben sie während der closed Beta die Kurve gekriegt. Das Spiel ist mittlerweile ziemlich gut. Wobei ich dem Test zustimmen muss: Ein Jahr extra hätte dem Spiel nicht geschadet.

Aber es befindet sich schon so lange in Entwicklung - ich vermute mal da ist ordentlich Druck vom Investor dahinter. Gerüchten Zufolge musste vor einigen Monaten auch ein neuer Geldgeber gesucht werden.

Das F2P Prinzip ist störend, aber nicht gar so furchtbar wie bei World of Warships oder War Thunder. In Dreadnaught gibt es 3 Tiers die gegeneinander Kämpfen. 1-2(Recruit), 3-4(Veteran) und 4-5(Legendary). In 3-4 kann man sich relativ komfortabel auch als Free-Spieler bewegen. Die unterschiede zwischen den Tiers sind zwar da, aber nicht so prägnant wie z.B. bei War Thunder wo es durchaus passieren kann das man in ein Match geworfen wird, in dem man keinen Panzer auf der Gegenseite beschädigen kann. Ich habe mich bei Dreadnaught nie als 'Content' für andere Spieler gefühlt sondern hatte immer meinen Teil beizutragen. Für neue Spieler die T3 gerade erspielt haben kann es aber frustrierend sein. Dreadnaught hat eine recht steile Lernkurve und wenn sich haufenweise gelangweilte Legendary Spieler in Veteran tummeln da sie keine Gegner finden, macht es das nicht besser.

Furchtbar am F2P ist wie schon im Test angemerkt das Sammelsorium an BS-Währungen in Kombination mit Überteuerten Cosmetics die (natürlich) nur auf eine Schiffsreihe in einem Techtree angewendet werden können. Nichtsdestotrotz - ich würde das Spiel empfehlen. Man muss sich durchbeißen und etwas F2P-BS ertragen, bekommt dafür aber gameplay bei dem man sich recht gut selbst verwirklichen kann. Was in der Zeit der bis ins kleinste Detail designeten Spielerfahrung nicht allzu oft zu finden ist.