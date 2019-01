Man beginnt das Spiel in Gestalt einer Krähe.

Zu Beginn erkundet man ein ebenso unwirtliches wie ausgestorben wirkendes Land als Krähe. Man kann in die Höhe flattern, zu Sturzflügen ansetzen, sich von Winden treiben lassen, Flügel schlagend in der Luft verharren oder irgendwo landen - sogar auf dem Boden trippeln. Aus der ganz nahen Verfolgerperspektive sieht das blauschwarze Gefieder klasse aus und es entstehen elegante Flugeinlagen am Himmel. Was ist eigentlich das Ziel? Worum geht es? Tja, man hört keinen Erzähler, bekommt keine Quests und liest keine Texte.Ähnlich wie im deutlich spürbaren Vorbild Journey gibt lediglich die Landschaft Hinweise auf mögliche Interaktionen - in diesem Fall blitzt es ab und zu aus der Distanz. Also nichts wie hin!Dort kann man auf Windfahnen landen, einen Krähenruf ausstoßen, damit mehrere Artgenossen versammeln und das Gestell so umstoßen, dass die Fahne in eine Richtung flattert. In diesem Zentrum befindet sich wiederum ein größerer Turm, der etwas in seinem Inneren verbirgt - kann man mehrere Schwärme finden und dorthin lotsen, lässt sich durch deren Gewicht der funkelnde Schatz befreien. Damit wird am Boden ein magisches Feuer entfacht, das bei Berührung aus der Krähe einen Jungen macht. Ab sofort kann man à la ICO laufen, hüpfen, klettern, Hebel bewegen und sich beim Fall aus großer Höhe wieder in einen Vogel verwandeln. Das klingt gut, erinnert mit seinen Rätseln ein wenig an Rime , aber leider hinken Technik, Storytelling und Spieldesign den Vorbildern weit hinterher.