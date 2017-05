Future Unfolding

Der Berliner Entwickler Spaces of Play nimmt die Hektik aus dem Spiel. Die von The Legend of Zelda inspirierte Entdeckung eines beschaulichen Waldes und seiner Bewohner erklärt dem Spieler rein gar nichts – so dass er die geheimnisvollen Mechaniken ganz auf eigene Faust erforschen muss.

Die Magie der Unwissenheit



Das Spielgefühl erinnert mich stark an meine Kindheit, als ich mir noch keine C64 leisten konnte, aber schon genug Geld zusammengekratzt hatte, um mir einen anderen Heimcomputer zuzulegen: Einen Sinclair ZX Spectrum +2, dem ganze 100 Spiele beilagen. Viele davon besaßen einen starken Erkundungsfokus und bizarre Spielmechaniken, deren Anleitung sich auf wenige nichtssagende Zeilen beschränkte. Warum kann ich nur an bestimmten Stellen schießen? Was bewirken die kreisförmigen Strahlen? Wieso greifen mich nur manche Exemplare der kugelrunden außerirdischen Flummiviecher an? In den kommenden Tagen spukten mir pausenlos derartige Fragen im Kopf herum.





Manche Tricks verzerren den kompletten Raum, was nicht nur cool animiert wurde, sondern auch durchaus gefährlich werden kann.

Beruhigende Idylle

Falls ihr euch jetzt verwirrt am Kof kratzt, versuche ich, etwas konkreter zu werden: Nähere ich mich etwa einem Schaf und drücke den Action-Knopf, freunde ich mich ähnlich gut mit ihnen an wie Jeff Minter. Danach dackeln sie mir treu hinterher. Nach der Lösung eines kleinen Rätsels lässt sich ihre Zutraulichkeit auf alberne Weise nutzen, um Höhenunterschiede zu überqueren. Auch frei stehende, besonders buschige Büsche werden nützlich: Am Rande von Klippen lassen sie sich auf Knopfdruck als Trampolin nutzen. Die Anordnung von Bäumen, geheimnisvollen Monolithen oder getarnten Schaltern spielt ebenfalls eine Rolle. Manche Tiere lassen sich als Helfer einspannen, jagende Spezies sollte man dagegen vorsichtiger umschleichen, wenn man nicht scharf darauf ist, gefressen zu werden – was passend zum entspannten Konzept aber keine schlimmen Konsequenzen nach sich zieht. Die einfach gehaltene Steuerung geht sowohl mit dem Gamepad als auch mit der Tastatur gut von der Hand.