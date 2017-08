Blindlings aus der Deckung heraus feuern, kann ja jeder. Aber ohne hinzusehen nach hinten, das geht so nur in Lawbreakers! Die Stärke des Multiplayer-Shooters von Cliff Bleszinski (Unreal Tournament, Gears of War) ist, dass er nicht so ist wie andere Spiele. Und das Ballern entgegen der Laufrichtung ist noch lange nicht das Beste daran. Das zeigte sich schon im Early-Access – im Test haben wir darauf geachtet, ob Schwerelosigkeit und ungewöhnliche Spielvarianten auch auf lange Sicht motivierend sind.

Hoch hinaus: Lawebreakers fordert Geschick und belohnt es mit einem rasanten Flow.

Wann gibt es so etwas schon? In Lawbreakers ist es aufregend, die spielbaren Charaktere überhaupt kennenzulernen. Sie verfügen nämlich nicht nur wie in z.B. Overwatch über einzigartige Fähigkeiten, sondern bewegen sich auch auf so besondere Art fort, dass man das zum einen verinnerlichen muss und es zum anderen ein ganz neues Spielgefühl entstehen lässt. Klasse, dass Bleszinskis Boss Key Productions den Mumm hat, Spieler auch mal zum Umdenken aufzufordern!Es lohnt sich ja: Wenn man mit dem Wraith über den Boden schlittert, um den großen Schwung in einen Dreifachsprung durch die halbe Karte mitzunehmen, ist das einfach cool. Und gerade weil der Kämpfer ohne seinen Boost furchtbar langsam unterwegs ist, fühlt sich schon das erfolgreiche Aneinanderreihen seiner schnellen Schlitter-Sprung-Kombination wie eine Belohnung an. Ein anderer Charakter boostet sich mit einem Affenzahn an einen Gegner heran, um ihn mit Schrot ausnächster Nähe zu bearbeiten, der nächste teleportiert sich wie Tracer über kurze Distanzen, ein anderer zieht sich mit einer Art Lasso an Gegner heran.Überhaupt ist Lawbreakers dem Blizzard-Shooter nicht unähnlich – in beiden Spielen feuern die Figuren jeweils einzigartige Waffen und verfügen über drei Fähigkeiten –, der höhere Anspruch beim Fortbewegen sowie die entsprechend notwendige Übersicht machen die Team-Duelle hier aber aufregender und fordernder.Dazu trägt auch das Markenzeichen des Spiels bei: Areale bei, in denen die Schwerkraft aufgehoben ist. Spätestens dort werden herkömmliche Bewegungsmuster teilweise aufgelöst, weil keine Sprints mehr möglich sind und man langsam große Höhen erreicht, anstatt kurze Sprünge auszuführen.Hinzu kommen die Spielmodi, mit denen Boss Key nicht nur bekannte Arten kopiert, sondern eine ganz eigene Idee von eSport verwirklicht. Den Entwicklern war es nämlich wichtig, dass sich die Partien wie Fußballspiele oder andere sportliche Wettkämpfe anfühlen.