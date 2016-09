Vor etwa zwei Jahren wurde der Zweistick-Shooter #killallzombies auf PlayStation 4 veröffentlicht. Mit gehöriger Verspätung ist die Ballerei, bei der es dem Namen entsprechend nur darum geht, Untote ins Jenseits zu schicken, nun auch auf Xbox One veröffentlicht. Im Test klären wir, was die Action auf dem Kasten hat und ob hier vielleicht sogar eine Konkurrenz für Dead Nation wartet.

Die spröde, aber saubere Kulisse ist nicht das Problem.

Die Balance sorgt zu schnell für lang dauernde Frustmomente.

Dass Zweistick-Shooter ohne jegliche Story Erfolg haben können, zeigt nicht nur ein historischer Blick in die Spielhalle auf Titel wie Robotron 2084. Auch Konsolensysteme haben spätestens mit Geometry Wars bewiesen, dass man keinen erzählerischen Hintergrund benötigt, um atemlose Action zu inszenieren. Dass Geschichten oder Geschichtchen die Ballerei aber gehörig aufpolieren können, wissen wir spätestens seit Dead Nation, Tachyon Project oder Galak-Z. #killallzombies verzichtet hingegen auf Story in irgendeiner Form. Stattdessen bekommt man eine knappe Zusammenfassung der Situation, in der die Hauptfigur steckt: Man ist Kandidat einer TV-Show und muss gegen Hundertschaften von Zombies um sein Überleben kämpfen. Punkt. Diese Reduzierung auf das Wesentliche ist stellvertretend für das gesamte Spiel, das vor etwa zwei Jahren auf PlayStation 4 erschien. Und nachdem offensichtlich die Zeit für die Konsolenexklusivität abgelaufen ist, feiert das ukrainische Studio Beatshapers nun seine Premiere auf der Xbox - allerdings eine zweifelhafte.Und ab diesem Moment greifen weder die saubere Kulisse mit ihren potenziellen Zombiemassen noch die konzeptionell interessante Einbindung der Interaktion von Stream-Zuschauern. Denn in #killallzombies haben die Zuschauer nicht nur die Gelegenheit, über Upgrades abzustimmen. Sie können über zeitlich regulierte Chat-Kommandos auch dafür sorgen, dass z.B. die Zombiezahl erhöht wird oder die Spielfigur spontan einen Level aufsteigt. Diese Abhängigkeit von den Zuschauern birgt einen gewissen Spannungsfaktor. Doch unter dem Strich ist diese Spannung enorm schnelllebig und wird wie viele andere Elemente der radikalen Unausgewogenheit zum Fraß vorgeworfen.