Die französischen Entwickler von Swing Swing Submarine schicken Spieler mit ihrem malerischen Plattformer Seasons After Fall auf eine Reise durch die vier Jahreszeiten. Ob das Abenteuer rund um einen Fuchs visuell und spielmechanisch mit Ori and the Blind Forest oder Dust mithalten kann, lest ihr im Test.





Als zarte Knospe schwebe ich aus dem dunklen Wurzelgeflecht knorriger Bäume empor in einen malerischen Wald. Dieser macht mit seinen grünen Lianen, den mit Moos bewachsenen Steinen, verworrenen Wurzeln und funkelnden Glühwürmchen einen magischen Eindruck. Eine angenehme Frauenstimme trägt mir auf, mich mit einem Fuchs zu vereinen. Zusammen sollen wir für sie etwas von den vier Hütern der Jahreszeiten besorgen, damit sie das so genannte Heiligtum verlassen kann.

Eine weibliche Stimme befiehlt mir, mich als Knospe mit dem Fuchs zu vereinen.

Entspanntes Hüpfen







Nachdem ich das Fragment an die von der Stimme geforderte Stelle gebracht habe, ist es mir möglich die Spielwelt jederzeit per Knopfdruck in eine eisige Winterwelt zu verwandeln. Dadurch bewege ich mich nicht mehr nur mit WASD über die vorhandenen Plattformen, sondern erschaffe eigene Wege.

Nachdem ich auch dem Hüter des Herbstes, einem Kranich und dem Hüter des Frühlings, einem Aal, einen Besuch abgestattet habe, stehen mir alle vier Jahreszeiten und somit noch mehr Möglichkeiten

Per Mausklick kann man irgendwann zwischen den vier Jahreszeiten wechseln um weiterzukommen.

Es macht viel Spaß mit den Jahreszeiten herumzuexperimentieren, auf Blättern zu segeln und die visuellen Veränderungen zu bestaunen. Anspruchsvolle Rätsel oder Herausforderungen jeglicher Art sucht man in Seasons After Fall jedoch vergeblich. Auch besonders gut versteckte Items wie bei Braid oder Ori and the Blind Forest sind nicht vorhanden. Dennoch merkt man, dass sich die Entwickler zumindest bemüht haben, möglichst viele Möglichkeiten zu bieten mit der Natur zu spielen. Später muss man beispielsweise Glühwürmchen in der richtigen Reihenfolge führen, um Steine zu aktivieren und Wurzeln durch das Platzieren von Wasserkrabben zum Zerbersten bringen.