Söldner ohne Perspektive

Lust auf knallharte Rundentaktik in einem mittelalterlichen Fantasysandkasten? Dann dürfte Battle Brothers neugierig machen, das am 24. März für knapp 28 Euro auf Steam veröffentlicht wurde. Die Hamburger Overhype Studios lassen euch in die Rolle eines Söldneranführers schlüpfen, der mit seinen Gefährten jeden Tag ums Überleben in einer gnadenlosen Welt voller Banditen, Monster und vor allem Nachladeterror kämpfen muss. Mehr dazu im Test.