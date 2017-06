Sie wollten das Antigravitationsrennspiel buchstäblich „neu erfinden“: Als das z.T. frisch gegründete und mit einigen WipEout-Veteranen besetzte R8 Games auf Kickstarter um Unterstützung bat, war ich mit dem höchsten Betrag dabei, den ich bis dato in die Schwarmfinanzierung gesteckt hatte. Ein modernes WipEout? Immer! Zwei Jahre habe ich gespannt gewartet – und dann kam Formula Fusion viel schneller heraus, als ich gedacht hatte. War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Das Fluggefühl ist R8 Games durchaus gelungen.

Und plötzlich war das Spiel da. Einfach so. Am 29. Mai hieß es aus heiterem Himmel: erscheint in drei Tagen. Da hatte R8 Games noch nicht einmal das Kickstarter-Update verschickt! Warum hatten es die Entwickler so eilig? Wollten sie davon profitieren, dass dieser Tage auch eine Sammlung der letzten beiden WipEout-Spiele erscheint? Oder gar hungernde Fans anlocken, bevor sie durch die Omega-Collection vielleicht auf lange Sicht gesättigt sind?Wie dem auch sei: Fertig ist Formula Fusion auf keinen Fall! Denn tatsächlich wirkt nicht nur die Ankündigung übereilt: Programmfehler und inhaltliche Schwächen lassen auch keinen anderen Schluss zu, als dass R8 Games viel zu früh etwas veröffentlicht hat, das vermutlich noch einige Monate hätte reifen sollen.Nun muss ich zugeben, dass ich nie begeistert davon war, wie sich Formula Fusion im Early Access entwickelt hatte. Die hervorragende Idee, das Fluggefühl der letzten WipEout-Spiele mit ihren allzu überdrehten Überschlägen und abrupten Richtungswechseln durch ein glaubwürdigeres, bodenständigeres Schweben zu ersetzen, war immer erkennbar; Trägheit und Gewicht der Boliden spielen zumindest in den niedrigen Geschwindigkeitsklassen eine größere Rolle als zuletzt in Sonys großer Serie.Allerdings fühlte sich das aktive Fliegen nie richtig an und das tut es auch heute noch nicht. Das liegt vor allem daran, dass Geschwindigkeit und Kursführung in den schnelleren Klassen oft nicht mehr zusammenpassen. Die Beschleunigung ist dann dermaßen hoch, dass man auf Geraden nur sekundenkurz auf dem Gas steht, um daraufhin mit gefühlt Tempo 0 den Gleiter durch eine Kurve zu drehen und anschließend wieder kurz aufs Gas zu tippen. Ein profanes Reaktionsspiel ersetzt stellenweise die Ideallinie; so wirkt es jedenfalls.Klassisch ist auf jeden Fall die Karriere, in der man Rennen gewinnt, um von der niedrigsten in die höchste von insgesamt fünf Geschwindigkeitsklassen aufzusteigen. Ja nach Rennmodus versucht man dabei als Erster ins Ziel zu kommen oder es scheidet am Ende einer Runde der jeweils Letzte aus. Weiterhin gibt es Endurance-, also Ausdauer-Läufe, in denen man so lange wie möglich unterwegs sein muss. Kleiner Haken: Das Schiff fällt langsam auseinander, wird also irgendwann zerstört – wer am weitesten kommt, weil er in den richtigen Momenten Extras mit Schildenergie aufliest, der gewinnt. Nicht zuletzt gibt es Zeitrennen, in denen zwar ein komplettes Feld antritt, die finale Platzierung aber von den jeweils besten Rundenzeiten bestimmt wird.