Raskir hat geschrieben: ? Heute 11:05 Das hört sich genial an. Ist eine PS4, Vita, Switch variante geplant? Das hört sich genial an. Ist eine PS4, Vita, Switch variante geplant?

mafuba hat geschrieben: ? Heute 13:32 Sorry aber bei dieser Pokemon GB Grafik kann ich so ein erwachsenes Thema nicht ernst nehmen - es entsteht gar keine Immersion bei mir. Hatte auch nach dem Test hier "to the moon" gekauft und habe es nach nur 15 Minuten total enttäuscht deinstalliert.

Scheint wohl ähnlich wie To The Moon ein RPG Maker Titel zu sein, damit ist eine Konsolen Version wohl vom Tisch. Andererseits ham sies auch irgendwie geschafft To The Moon auf Linux, Mac und seit neustem iOS zum laufen zu bringen.Würde mich ebenfalls über ne Konsolenversion freuen, da ich nicht gern am PC spiele.Das ist sehr schade für dich ^^ To The Moon war eines der berührensten Erlebnisse die ich je hatte, und wenn man das wegen "Pokémon GB Grafik" nicht ernst nehmen kann, ist das in der Tat Schade.