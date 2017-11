Seit fast zehn Jahren sorgt Etrian Odyssey mit seiner aktiven Kartographie, rundenbasierten Gefechten und dem Party-Management für exklusive Unterhaltung auf Nintendos Handhelds. Was 2008 auf dem DS begann und dort drei mal fortgesetzt wurde, konnte 2013 mit dem vierten Teil auf dem 3DS unser Gold erobern. Und man musste lange auf den fünften Teil warten, denn zunächst wurden Ableger oder Remakes veröffentlicht. Wie schlägt sich Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth?



Das aktive Kartografieren der Labyrinthe zeichnet die Serie seit 2008 aus.

Was putzig aussieht, kann lebensgefährlich austeilen: Der Schwierigkeitsgrad hat es in sich; Einsteiger können jederzeit eine Stufe runterschalten.

Meine Güte ist das langweilig! Ich spiele jetzt seit 2008 dieses Etrian Odyssey , habe 2013 noch den vierten Teil ausgezeichnet, aber spätestens in diesem fünften Teil ödet mich der Einstieg mit den immer gleichen Abläufen an. Schon wieder lockt das unerforschte Baumlabyrinth Yggdrasil irgendwelche Abenteurer aus fernen Ländern herbei, die sich in einer bunten Stadt als Gilde registrieren müssen, in der man von Fahrstuhlmusik begleitet und von kichernden Kulleraugenladys bedient wird. Diese ersten Szenen wirken für einen Serienkenner gerade nach den letzten Veröffentlichungen von Ableger und Remake wie ein schales Déjà-vu. Hallo Atlus, woran habt ihr denn vier Jahre gearbeitet? Natürlich kann und soll man die etablierte Spielmechanik nicht über den Haufen werfen! Aber ich habe erwartet, dass man mutiger von der bekannten Formel abweicht - wenn schon nicht vom putzigen Artdesign dann wenigstens hinsichtlich der Regie.Das Problem ist, dass sich dieses Fantasy-Rollenspiel nach dieser langen Wartezeit einfach viel zu vertraut anfühlt. Inn, Shop, Bar, Guild, Council? Kennt man alles. Die erste Quest? Richtig, die erste von sechs Etagen des Labyrinths kartographieren, damit man weitere Aufgaben annehmen kann - so wie immer. Auch Präsentation, Figuren sowie Partyinteraktion ernüchtern zunächst, schließlich hatte Atlus in Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl oder Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight entweder mit ausgezeichneten Anime-Sequenzen, interessanten Nebencharakteren oder dynamischen Dialogen und Konflikten gepunktet. Schade auch, dass das Spiel erneut nur auf Englisch erscheint. Das klingt bis hierher vielleicht nach einem Verriss, aber dieser Dungeon-Crawler wehrt sich dagegen mit scharfen spielmechanischen Krallen, die vor allem Veteranen schätzen werden. Etrian Odyssey 5: Beyond the Myth hat es hinsichtlich Anspruch, Taktik und Party-Management dermaßen in sich, dass manirgendwann aus dem Tüfteln und Experimentieren gar nicht mehr heraus kommt. In der komplexesten Charaktererstellung der Seriengeschichte bekommt man schon einen Eindruck davon. Und damit meine ich nicht die für mich überflüssigen kosmetischen Fummelein von den Haaren bis zur Rüstung inklusive riesiger Farbpalette, Stimmauswahl & Co, sondern die vielfältigen Wege, die ein Held hier in seiner Karriere beschreiten kann. Zu Beginn darf man bis zu dreißig Figuren erstellen, von denen fünf in der aktiven Gruppe ihren Platz finden.Man kann aus vier Rassen für seine Party wählen, die nicht nur deutliche Unterschiede in den acht Attributen wie Stärke, Intelligenz oder Lebenskraft aufweisen, sondern auch über zwanzig (!) exklusive Fähigkeiten besitzen, die in fünf Stufen bis Level 20 freigeschaltet werden: Nur die elfenartigen Celestrians haben z.B. Nachtsicht, können Verzauberungen zurückwerfen oder magische Kettenreaktionen auslösen. Nur die kleinen Brounis beschleunigen die Gruppe, verlängern Buffs und können ab Level 15 mit "Hygieia's Bowl" die komplette Gruppe heilen und Tote auferstehen lassen. All das sollte man perspektivisch berücksichtigen. Aber das ist auch noch längst nicht alles, denn man managt quasi zwei Fähigkeitenbäume parallel - für Rasse und Klasse.