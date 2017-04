Jeder kennt sie: Schulstunden oder Vorlesungen, welche die Raumzeit derart ausdehnen, dass sich ganze College-Blöcke mit abstrusem Gekritzel füllen. David Jaffe (God of War) erweckt Ninja-Kriegerinnen mit Haiköpfen und andere gezeichnete Monstrositäten im Online-Shooter Drawn to Death zum Leben. Ein spaßiges Gemetzel für PS-Plus-Mitglieder?

Etwas Ketchup gefällig?

Spring in Sicherheit, Teddy: Einen Großteil der Matches verbringt man in der Luft.

Total meta: Sogar die Hand des Zeichners greift ein.

Was ist cooler als eine Armbrust? Natürlich eine Armbrust, die den ausgerissenen Arm gleich mit verschießt! Außerdem hält die blutende Hand noch ein fettes Päckchen Dynamit umklammert. Man will schließlich nicht unterbewaffnet in den Kampf gehen, wenn der Gegner mit Affenscheiße um sich schmeißt! Oder mit explosiven Bowlingkugeln, an denen zudem noch ein halber Bowlingspieler hängt und die mit Schwung erstaunlich viel Zerstörungskraft entfalten. Jede Waffe, jede Arena und jeder Spruch in Drawn to Death wirkt tatsächlich wie das Ergebnis von viel zu viel Langeweile auf der letzten Bank. Jedes noch so kleine Detail der gekritzelten Horror-Show musste natürlich üppig erweitert und ausgeschmückt werden. Neben einen brodelnden Blutlavasee passen schließlich noch viele martialische Ornamente. Und darüber flattern ein paar selbstmörderisch zerplatzende Engel – total Metal-Cover-mäßig! Und als Lehrmeister muss natürlich der sezierte Frosch aus dem Bio-Unterricht herhalten, der mit freigelegten Innereien die Mutter des Spielers beleidigt – logisch.Für PS-Plus-Mitglieder ist der Mehrspieler-Shooter derzeit kostenlos erhältlich. Leider wirkt das Gebotene auch spielerisch etwas billig, so dass das Gemetzel nicht wirklich mit Genre-Größen wie Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 konkurrieren kann. Das beginnt schon bei den Größenordnungen: Lediglich vier Spieler dürfen sich gegenseitig in den Arenen ärgern. Gespielt wird entweder in Rangmatches, in freien Runden oder privat mit Freunden. In lediglich einer Hand voll klassischer Modi wie einem Deathmatch torpediert man entweder alle Mitspieler oder birgt ähnlich wie in „Abschuss bestätigt“ (Call of Duty) die Herzen erlegter Gegner für sein Team. Hier müssen die Organe allerdings in Zonen mit unterschiedlich hohen Punkte-Belohnungen abgeliefert werden. Unreal Tournament erinnert. Im Gegensatz zu damals nagen hier allerdings ständige Lags, Ruckler und Kameraprobleme am Geduldsfaden.Vor allem auf der Flucht über die Dächer oder durch schmale Gassen dreht sich die Sicht oft ungünstig weg oder neigt zu wilden Zuckungen. Am unterhaltsamsten gestalten sich daher direkte Duelle gegen nur einen Spieler, weil man dabei ruhiger seine Strategie durchziehen kann, ohne ständig von der Seite oder von Kameramacken überrascht zu werden. In den Zweier-Duellen kam es aber vor allem dann zu Verbindungsabbrüchen, wenn ich gerade das Match dominierte. Offenbar zieht der jugendliche Humor mit all seinen freischaltbaren Beleidigungen ein nicht all zu faires Publikum an – oder es lag auch hier nur an der schwachen Technik. Als Ottonormal-Spieler muss man viele Todbringer erst freischalten; gegen Mikrotransaktionen im PSN-Store lassen sich aber Extras erwerben, mit denen man schon von Anfang an seine Waffen und Spezialfähigkeiten frei kombinieren darf. Auch alberne Charakter-Verzierungen und Beschimpfungs-Animationen lassen sich freispielen oder käuflich erwerben.