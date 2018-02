Dynasty Warriors 9 - Test, Action - 4Players.de

artmanphil hat geschrieben: ? Heute 18:58 Ich bin irritiert. Wenn ich Jim Sterlin dabei zusehe, wie er es spielt, wirkt es wie ein uuuuunfassbar langatmiges, varianzarmes, herausforderungsarmes Spiel, dessen zentrale Mechaniken nicht funktionieren, da man mit dem Kletterhaken alles aushebelt und einfach nur ewig von Scharmützel zu Scharmützel rennt. Der Test hier klingt so, als sei es in Ordnung...

Ich schau generell keine Videos.. das nimmt zu viel Zeit in Anspruch.Aber was du da beschreibst klingt für mich nach dem typischen Dynasty Warriors. Gibt es bei Teil 9 eigentlich auch einen Split-Screen oder einen Online-Coop Modus?

Ich schau generell keine Videos.. das nimmt zu viel Zeit in Anspruch.Aber was du da beschreibst klingt für mich nach dem typischen Dynasty Warriors. Gibt es bei Teil 9 eigentlich auch einen Split-Screen oder einen Online-Coop Modus?Wenn du mal einen Dynasty Warrior Teil gespielt hast, merkst du das es in erster Linie um das pseudo-Superhelden Gefühl geht, alleine der King zu sein und tausende Krieger zur strecke zu bringen. Einen Spielverlauf gibt es anders als im Test suggeriert dann eben doch. Natürlich verschiebt man nur Frontlinien. Aber man konnte dadurch in den vorherigen Teilen halt auch schon mal verlieren oder durch ein riskantes Manoever schnell gewinnen.Bei den Vorgängern war es halt auch so das man je nach Front-Linen Verschiebung auch immer wieder neue Situationen entdecken konnte, wenn man einen Bereich erobert oder eine Festung besetzte die dann wieder zurückerobert wurde etc..Dieses Ubisoft-Game, For Honor ist so ein bisschen der Versuch Anspruch dabei zu bekommen.. aber dann haben sie eben kein Story-Singleplayer draus gemacht sondern nur mehr oder weniger ein PvP Game.Für einen...