Bounty Train

Einzelkämpfer auf der Schiene



Statt wie in Transport Tycoon ein komplettes Großunternehmen aufzubauen, konzentriert sich Entwickler Corbie Games auf das Abenteuer eines Anfängers, der immer mehr Bundesstaaten mit seinem einzelnen Zug bereist. Nachdem sein Vater auf mysteriöse Weise starb, versucht Protagonist Walter Reed die Intrigen seiner Konkurrenten im Eisenbahngeschäft aufzudecken und sich die Aktienmehrheit am zerschlagenen Unternehmen des verstorbenen Familienoberhaupts zu erarbeiten. Das große Ziel ist die Verbindung zur Westküste. Doch raffgierige Widersacher wollen den Schienenverlauf unnötig umleiten, um mehr Fördergelder einzustreichen – und nehmen dafür auch blutige Kriege mit den Ureinwohnern in Kauf.





Zunächst steht die Erschließung der Ostküste auf dem Plan.

Diese Ansicht der Bahnhöfe werdet ihr oft zu Gesicht bekommen.

Der Großteil des Abenteuers spielt sich also auf den Bahnhöfen und den stilisierten Gebäuden daneben ab: Im Rathaus warten Lieferaufträge unter Zeitdruck, die bei Erfolg das Ansehen in der entsprechenden Stadt erhöhen, so dass man Zugriff auf einen Bankkredit oder einträchtigere Aufträge bekommt. Mit campenden Armeeverbänden des Bürgerkriegs kann man sich ebenfalls anfreunden oder es sich mit ihnen verscherzen. Wer noch Platz übrig hat, nimmt zusätzlich Passagiere in angrenzende Metropolen mit oder erwirbt auf dem Marktplatz Kohle und weitere Waren, deren Preis in den Städten der Ostküste stark schwankt: Etwas dringend benötigter Stahl wandert nach Philadelphia, ein wenig Medizin zurück nach Buffalo.