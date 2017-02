Es ist immer wieder verblüffend, wie viel imposanter und bedrohlicher lebensgroße Figuren in der virtuellen Realität erscheinen. Crytek treibt das Prinzip auf die Spitze und konfrontiert den Spieler mit gigantischen Sauriern. Wir überprüfen im Test, ob das mittlerweile für Oculus Rift umgesetzte VR-Adventure seinem PSVR-Pendant überlegen ist.



Die deutsche Synchro überzeugt, die englischen Stimmen noch etwas mehr.

Die detailverliebten Naturpanoramen sorgen immer wieder für Gänsehautmomente.

Es wird tatsächlich ein Kindheitstraum wahr, wenn man in der virtuellen Realität von Robinson: The Journey unter den donnernden Hufen einer Langhals-Herde entlang schreitet. Wenn man den Blick respektvoll über den Himmel schweifen lässt, um nicht zerquetscht zu werden oder kurze Zeit später sogar über den gesenkten Hals eines riesigen Pflanzenfressers spaziert. In solchen Momenten fühlt man sich tatsächlich beinahe wie im Film Jurassic Park. The Climb aus gleichem Hause, das im Nachhinein stark davon profitierte . In erster Linie handelt es sich bei Robinson um ein klassisches Adventure. Wenn man nicht gerade von einem Dino verspeist wird, bleibt das Abenteuer für Crytek-Verhältnisse erstaunlich gewaltarm und setzt vor allem auf Umgebungsrätsel. Eine wichtige Rolle spielt die Anti-Schwerkraft-Funktion, die an Portal erinnert. Meist lassen sich die Aufgaben damit flott bewältigen. Manchmal erweist sich die Schwerkraft-Knarre aber als zu fummelig, weil sie nur aus einem bestimmten Winkel funktioniert. Oder Clippingfehler funken dazwischen. Zielt Robin z.B. auf das Nest eines Pterodaktylus, lassen sich ein paar Trümmer herausziehen, so dass der aufgescheuchte Flugsaurier an einen besser erreichbaren Ort flieht.Das diebische Tier hat sich eine der übrigen HIGS-Einheiten unter den Nagel gerissen, die beim Absturz in der Landschaft verstreut wurden und wichtige Informationen über den Unfall beinhalten könnten. Im Laufe des Spiels müssen mehrere Orte nach den Kapseln abgesucht werden; die Areale sind durch eine Gebirgsschlucht miteinander verbunden. Da es keine Schnellreise gibt, nehmen die Fußmärsche manchmal nervige Ausmaße an - vor allem, wenn man mal wieder in einem der Rätsel fest steckt.