Mehrspieler-Shooter im Dschungelkrieg von Vietnam sind selten. Noch seltener sind gute Vietnamkriegs-Shooter mit dem Anspruch, den Antimatter Games in ihrer Red Orchestra-Serie bieten. Jetzt lassen die Rising-Storm-Macher den Spieler in Südostasien zu M-16 und AK-47 greifen. Kann der asymmetrische Konflikt im Test überzeugen?

Der Krieg im Dschungel

Diese Stellung auf einem Hügel könnte so malerisch sein – immerhin kann man von den mit Holzstämmen befestigten Bunkern aus die Reisfelder im Tal überblicken, neben denen sich ein auf Stelzen gebautes Dorf an die überwachsenen Felsen schmiegt. Doch die Meldung des Team-Kommandanten reißt mich aus dem Idyll: „Napalm auf B, geht in Deckung!“ schallt es aus dem Funkgerät, kurz bevor eine F4 Phantom II ihre tödliche Fracht über dem Hüttendorf ausklinkt, die Landschaft in ein albtraumhaftes Flammenmeer verwandelt und ein halbes Dutzend nordvietnamesischer Kämpfer verbrennt. Dann beginnt das M-60 Maschinengewehr in der nächsten Stellung zu rattern und „Charlie rückt aus Nordosten vor!“ hallen die Rufe meiner Kameraden aus den Unterständen - dann bricht die Hölle los!

Der Geruch von Napalm am Morgen: Die Luftangriffe der US-Streitkräfte sind verheerend!

Realismus auf dem Schlachtfeld

Serientypisch setzt Antimatter Games auf einen eher auf Realismus ausgerichteten Spielablauf, der sich irgendwo zwischen Battlefield und ARMA einordnet. Vor allem die Waffenmodelle sind dabei äußerst originalgetreu und überzeugen durch Mechaniken wie verstellbare Visiere, schaltbare Feuermodi sowie realistisches Rückstoß- und Durchschlagsverhalten. Natürlich gibt es einen physikalisch korrekten „Bullet-Drop“ und selbstverständlich erspart man dem Spieler das bassüberladene Sound-Effektgewitter von Call of Duty – stattdessen setzt man auf die trockenen Feuer- und Einschlagsgeräusche echter Gewehre und Projektile.