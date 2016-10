Mit Zenith ziehen Infinigon und BadLand Games nicht nur bekannte Spielehelden und -klischees durch den Kakao, man nimmt sich auch selbst nicht allzu ernst. Trotzdem soll abseits aller Blödeleien und Seitenhiebe ein vollwertiges Action-Rollenspiel geboten werden. Ob das gelungen ist, verrät der Test.

Fast so sicher wie das Amen in der Kirche: Wo Argus auftaucht, sind Ärger und Chaos nie weit.

Neben Spielehelden und -klischees bekommen auch Film- und Comic-Größen ihr Fett weg.

Die Final-Fantasy-Ikonen Tidus, Cloud und Aertih alias Titus, Claude und Iris müssen gleich mehrfach als unfähige Aushilfsabenteurer mit psychischen Problemen herhalten.

Nachdem die Suche nach einem legendären Artefakt nicht so verlief wie geplant, hängt Arkanologe und notorischer Fettnäpfchentreter Argus Windell seinen Job an den Nagel und schlägt sich fortan als windiger Trankbrauer durchs Leben. Doch auch dieser Lebensabschnitt findet aufgrund folgenschwerer Fehlmedikationen bald ein jähes Ende.Trotz aller Dramatik bleibt dabei kaum ein Auge trocken, denn Argus hat nicht nur eine bewegte Vergangenheit, sondern zieht Pech und Ärger geradezu magisch an. Zudem bringt ihn sein angeborener Sarkasmus, für den es im Charaktermenü sogar einen eigenen Wert gibt, immer wieder in brenzlige Situationen, die meist in Tumult und Chaos enden.Neben einer kräftigen Portion Selbstironie wird auch vor bekannten Gesichtern und Klischees aus Spiel und Film nicht Halt gemacht. So werden Final-Fantasy-Ikonen wie Cloud, Tidus oder Aerith immer wieder als psychotische Aushilfsabenteurer Claude, Titus und Iris vorgeführt. Zudem gibt es Gastauftritte von Hexer Geralt von Riva und Piratenkönig Monkey D. Ruffy im örtlichen Thermalbad,Man kann aber auch einfach nur zuhören, wie ein geflohener König über den Verfall von Rollenspielwerten philosophiert, ein Topfhändler über krankhafte Sammel- und Zerstörungszwänge eines bekannten Zipfelmützenträgers lamentiert oder ein Amok laufender Golem Binsenweisheiten rezitiert. Die an sich ordentliche, teils sogar mit Dialektfärbungen aufwartende deutsche Übersetzung scheint man aber leider nur einer hastigen Korrekturlesung unterzogen worden zu sein. So trüben nicht nur immer wieder mitten im Satz endende und nicht fortgesetzte Textfenster, sondern auch zahlreiche Grammatik- und Rechtschreibfehler den Spaß am Lesen der süffisanten Dialoge. Sprachausgabe gibt es abseits weniger englischer Kampfkommentare leider keine. Auch sonst wirkt die Inszenierung eher zweckmäßig, die zugrundeliegende Technik holprig.