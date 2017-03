Ich habe nicht gerade Luftsprünge gemacht, als der Test zu Flatout 4: Total Insanity bei mir gelandet ist. Zum einen hatte der Vorgänger – ich habe ihn nie gespielt – offenbar sein Bestes gegeben, um mit einem Schlag die komplette Serie zu ruinieren. Zum anderen kommt Teil vier zwar von einem anderen Entwickler, doch dessen Vita strotzt auch nicht gerade vor spielerischen Highlights...

Flatout 4: Total Insanity sieht nicht überragend, in Bewegung aber durchaus berauschend aus.

Eines muss man dem französischen Studio Kylotonn ja lassen: Es ist hartnäckig. Und lernfähig. Nachdem Truck Racer bei uns im einstelligen Bereich versackte, bedeuteten sowohl WRC 5 als auch sein Nachfolger immerhin einen qualitativen Schritt nach vorn. Und jetzt kommt Flatout 4.Vergleichsweise behäbig schieben sich da Vehikel verschiedener Bauart nicht nur über die Strecke, sondern ohne Schaden zu nehmen auch über Zäune, durch Werbetafeln und Scheunentore. „Behäbig“ deshalb, weil die schwammige Steuerung ein hartes Einlenken nur mit Verzögerung erlaubt, man im Gegenzug aber so schwer vom Weg abkommt, dass es sich immer ein wenig anfühlt, als schwimme man durch dieses Meer der Zerstörung. DieFlatout 4 ist wie Burnout ohne den Kick spektakulärer Takedowns, mit anderen Worten: nichts für mich!Ganz unspaßig ist es ja nicht, wenn ein volles Fahrerfeld direkt voraus die Umgebung zerreißt, so dass Holz, Heu und viel Staub den kompletten Bildschirm bedecken. Und so ganz blöd ist es auch nicht, dass man in der Karriere immer verschiedene Turniere fahren kann, insgesamt aber nur den jeweils dritten Platz belegen muss und einige Wettbewerbe sogar ausfallen lassen darf. Auf das gelegentliche Deathmatch habe ich z.B. dankend verzichtet – mein Fall war es nie, wenn sich ein Dutzend Boliden in einer kleinen Arena so lange in die Seite fahren, bis nur noch einer übrig ist.Etwas besser gefällt mir da schon die Variante, bei der man über einen der normalen Kurse rast, Kontrahenten aber mit explosiven Werkzeugen das Rennen schwermacht. Weil man jede der etwa zehn Strecken nicht nur zu verschiedenen Tageszeiten, sondern auch in beide Richtungen befährt, ist insgesamt außerdem für ein ordentliches Maß an Abwechslung gesorgt. Nein, so schlecht ist dieses Flatout gar nicht!