Wer es damals verpasst hat: Rollcage gehört mitsamt seinem Nachfolger zu den besten Rennspielen seiner Art! Denn als es noch guter Stil war, zu Elektro-Beats mit Schallgeschwindigkeit über futuristische Pisten zu brettern, machte Rollcage nicht nur die Straße befahrbar, sondern auch Wände, Decken, Felsen und was sich sonst noch an der Strecke befand. Und GRIP: Combat Racing ist nicht weniger als der inoffizielle Nachfolger dieses Klassikers. Bleibt für unseren Test die Frage, ob es seinem Urahn auch das Wasser reichen kann. Die ist nämlich gar nicht so leicht zu beantworten.

Fahrbahn ist, wo du gerade lang fährst: Willkommen bei GRIP!

Aber keine Sorge: Das Ganze fährt sich bedeutend entspannter als es klingt.

Nervt euch das auch? Ihr fahrt auf eine Wand zu, der Wagen knallt dagegen und ihr verliert wertvolle Sekunden. Klar: Ist letztlich halb so wild, Übung macht den Meister und in der nächsten Runde macht man’s besser. Aber was wäre denn, wenn das Fahrzeug eben nicht an die Wand knallt, sondern beim Kontakt mit der Bande zur Seite kippt und einfach an der Mauer weiter rollt? Den ursprünglichen Schwung nimmt es dabei mit, es schiebt sich während der Kurve noch in Richtung Decke – und auf diese Art immer dorthin, wohin Fliehkraft und Lenkachse es eben tragen.Selbstverständlich passiert es auch in GRIP, dass das Vehikel mal gegen ein Hindernis knallt. Grundsätzlich sind die Strecken aber alle so designt, dass man mit halsbrecherischem Tempo immer vorankommt. Dafür sorgen etliche clever gesetzte Rampen, die den Wagen nur kurz anheben, um ihn über ein Hindernis zu bugsieren oder zur Seite drehen, damit er sich an eine Wand lehnt. Es gibt Rampen, die ihn an hohe Decken katapultieren, sowie etliche Varianten von alldem.Erwischt man diese Rampen im richtigen Winkel, donnert man durch enge Röhren, rollt bei weiten Sprüngen um die eigene Achse, überschlägt sich und landet auf einer alternativen Route, von der es hier etliche gibt. Mitunter wähnte ich mich längst im Daten-Nirvana, nachdem ich den Wagen über eine scheinbar zufällig entdeckte Rampe ins Aus geschossen hatte, bevor sich auch dieser Teil der Strecke als mögliche Route entpuppte. Erwischt man beim Aufkommen dann noch genau das Ende eines Breaks des nach vorne gehenden Drum&Bass, ist das Spektakel perfekt!Natürlich muss man dafür wissen, wo‘s langgeht. Und man ist ja nicht nur Zuschauer. Man schnipst den Boliden außerdem per Knopfdruck ein Stück nach oben, um ihn an eine nahe Decke zu hieven oder beim Rückwärtsrollen wieder in Fahrtrichtung zu kippen. Während eines Sprungs kann man das Vehikel zudem in alle Richtungen drehen, um eine saubere Landung zu ermöglichen. Und mit einem schwachen Boost gewinnt man schließlich ein wenig mehr Geschwindigkeit, was besonders beim Beschleunigen aus Kurven heraus von Vorteil ist. Hinten liegende Fahrzeuge laden diesen Turbo dabei schneller auf als die davor, was manchen frustrierenden Momenten den Zahn zieht.Dass man trotz der durchdachten Wegführung nicht störungsfrei rast, liegt an Situationen, in denen der Wagen ohne ersichtlichen Grund zum Stehen kommt oder sich ebenso unerwartet dreht. Kleine Fehler im Zusammenspiel von Physik und Levelgeometrie scheinen die Übeltäter dieser ärgerlichen Vorkommnisse zu sein. Hin und wieder wird das Fahrzeug auch vorschnell zurückgesetzt, obwohl man ein Abkommen vom Weg noch hätte korrigieren können, und dass die Kamera nach Unfällen gern Polka tanzt, sollte freilich ebensowenig vorkommen.Ebenfalls unangenehm: Raketen krachen viel zu oft direkt nach dem Abschuss in einen nahen Felsen oder die Straße direkt vor dem eigenen Vehikel, so dass man sich quasi selbst von der Ideallinie schießt. Für mich ist das das größte Ärgernis, weil man so nicht nur eine wertvolle Waffe verschwendet, sondern für einen Rechenfehler des Spiels bestraft wird, der definitiv so nicht gedacht ist.Denn natürlich spielen Raketen, Schilde, Boosts, Maschinengewehre und andere Systeme auch in GRIP eine große Rolle, falls sie im entsprechenden Modus zur Verfügung stehen. Wie üblich liest man ein jeweils zufälliges Exemplar durch das Überfahren entsprechend markierter Punkte auf und kann hier sogar maximal zwei so lange transportieren, bis man sie aktiviert. Man darf sie sogar kombinieren, um ihre Wirkung zu verstärken. Dafür absorbiert man eins, um das andere zu einem besonders mächtigen zu machen. Ein aufgeladener Boost lässt das Fahrzeug dann zwar beinahe ohne weiteres Zutun abheben, schiebt es aber eben mit entsprechend großem Druck voran.