Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals

Bei FF meckern immer alle Fans das man wieder Rudenbasierte Kampfsysteme haben will und bei DQ meckern die nicht Fans das man doch gefälligst moderner werden soll. Schon kurios... Bei FF meckern immer alle Fans das man wieder Rudenbasierte Kampfsysteme haben will und bei DQ meckern die nicht Fans das man doch gefälligst moderner werden soll. Schon kurios... Es geht nicht um rundenbasierte Kämpfe, die sind ok. Es geht um ganz andere Dinge, wie z.B. das Speichersystem. Es geht nicht um rundenbasierte Kämpfe, die sind ok. Es geht um ganz andere Dinge, wie z.B. das Speichersystem.

Autosave bei jedem Zonenwechsel, manuelle Speicherpunkte (Kirchen oder Statue) gibt es in jeder Stadt oder in der Wildnis an Lagerfeuern. Den Flavor Text kann man fix weiter klicken. Keine Ahnung was daran schlimm ist, man muss nur manuell speichern wenn man aufhören will. Stirbt man gegen Mobs kann man entweder zum letzen Autosavepunkt zurück oder gegen die hälfte seines momentanen Goldvorrates auch alles behalten was man bis zu diesem Wipe bekommen hat. Damit das nicht zuviel ist kann man sein Gold in eine Bank einzahlen wo es dann sicher ist.Also k.A. da ist selbst ein Final Fantasy 13 und alle älteren Teile unkomfortabler was das Speichersystem angeht.