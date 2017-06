Endless Space 2

Galaktisches Grübeln



Es ist kurz vor Mitternacht, der Bildschirm flimmert und ich lehne mich seufzend zurück. Was soll ich bloß als Nächstes machen? Der Mauszeiger schwebt scheinbar ziellos über diesen hellblauenTechnologie-Ozean, der von vier breit gefächerten Strömen namens Entwicklung, Militär, Wirtschaft und Wissenschaft gespeist wird. Er verharrt mal über dem "Verbesserten Positronstrahl", dann über "Perfekte Verhandlungen" für Allianzen und schließlich bei der "Absorption von Gammastrahlen". So geht das noch minutenlang, ohne eine Entscheidung. Ich bin einfach hin und her gerissen, denn ich könnte alles auf einmal gebrauchen. Mein Grübeln passt sich so langsam den galaktischen Ausmaßen dieses wunderbaren Spiels an. Hier macht auch das Nachdenken richtig Spaß. Es gibt neben der Auslöschung aller Fraktionen fünf weitere Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen: Über die reine Punktzahl, das Errichten spezieller Wunder, das Anhäufen von Dust, die Kontrolle der meisten Sternensysteme oder die wissenschaftliche Dominanz.

Der Technologie-Ozean mit seinen vier erforschbaren Strömen Militär, Wissenschaft, Wirtschaft und Entwicklung.

Schon nach wenigen Zügen wird auch die geostrategische Lage immer wichtiger. Wo will man expandieren? Es bietet sich hier z.B. an, die grauen neutralen Völker zu assimilieren. Oder schickt man seine Siedler noch weiter an die Peripherie? Man könnte auch Allianzen anstreben oder sich für den Krieg rüsten.

Auch Helden spielen eine Rolle als Piloten oder Gouverneure.

Raumschiffe lassen sich gezielt mit Kampf-, Verteidigungs- sowie Unterstützungsmodulen modifizieren.

Also raus aus diesem Ozean der internen Forschung, dafür hinaus in die Weite der Galaxie! Kaum zoome ich aus meinem Heimatsystem heraus in den Sternennebel mit seinen bunten Inseln, die die Machtbereiche der anderen Fraktionen symbolisieren, versinke ich schon wieder in Möglichkeiten - nur diesmal ist es ein geostrategisches Puzzle. Denn mein kleines gelbes Imperium wird so langsam von Rot, Blau und Grün umzingelt. Ihre Sternensysteme bilden an meiner oberen, linken sowie unteren Flanke bereits zusammenhängende Gebiete, die ich über die einfache Besiedlung von Planeten nicht mehr durchbrechen könnte - hier müsste ich Krieg führen oder Allianzen schmieden. Also doch nicht den Markt, sondern erst die Verhandlungen freischalten?Etwas später spitzt sich die Lage leider zu. Zwar habe ich drei weitere Systeme assimiliert, aber plötzlich gibt es an meiner Peripherie Aufstände und Rebellionen - ich habe mich nicht um die planetare Entwicklung gekümmert, sondern so schnell wie möglich jeden Planeten an der Grenze besiedeln lassen. Außerdem tauchen grüne Ranken auf, die die anderen neutralen Zivilisationen schon umschließen - die Baumwesen breiten sich aus. Das sind zwar theoretisch Pazifisten, aber wenn man sie am Wachstum hindert, können sie böse zurückschlagen. Als wäre das nicht genug, melden sich an meiner linken Flanke die Craver und fordern angesichts meiner militärischen Schwäche mein komplettes Dust-Vorkommen. Ich schau auf ihre Flotte, schlucke kurz, biete ihnen die Hälfte und sie lassen mich erstmal in Ruhe. Wieso habe ich noch keine Allianz?Es gelingt mir, die ganz großen Kriege zu vermeiden und ich kann tatsächlich eine Allianz mit den Rissgeborenen sowie den Ungefallenen schmieden - jetzt würde man mir im Kriegsfall helfen und ich kann etwas beruhigter meine Pläne verfolgen. Allerdings bemerke ich bald, dass sich nicht alles um mich und mein Mikromanagement dreht. Es geht auch um das Schicksal dieses Universums und das Vermächtnis der uralten Endless. Dieses Gefühl der gewachsenen Geschichte sowie fast schon apokalyptischen Perspektive sorgt für das angenehm epische Gefühl, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Beteilige ich mich daran, diese Welt zu erhalten oder lass ich den Einfluss dieser mysteriösen Wesen zu? Ich muss mich genauso entscheiden wie die anderen sieben Völker, so dass sich - unabhängig von aktuellen politischen Allianzen (!) - auch zwei große Bündnisse für eine der kooperativen finale Quests ergeben, in der man zusammen mit der KI spezielle Systeme besetzen und halten muss. Was soll ich bloß tun? Wer wird auf meiner Seite sein? Das galaktische Grübeln nimmt kein Ende. Es ist weit nach Mitternacht.