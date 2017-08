Knapp ein Jahr nach dem PC-Debüt haben die Witching Hour Studios und Ysbyrd Games ihr 2D-Rollenspiel Masquerada: Songs and Shadows auch für die PlayStation 4 veröffentlicht. Gleichzeitig hat man dem Original die deutsche Lokalisierung und den New-Game-Plus-Modus der Konsolenumsetzung spendiert. Höchste Zeit also für einen Test.

Übersinnliche Hilfe: Magische Masken verleihen ihren Trägern besondere Fähigkeiten.

Auch wenn man sich vielerorts frei bewegen kann, sind Handlung und Zielorte fest vorgegeben.

Fünf Jahre nachdem der eigene Bruder, Cyrus Gavar, bei einem Aufstand ums Leben kam und man selbst ins Exil verbannt wurde, wird Cicero Gavar von der Führung des wankenden Stadtstaats Ombre plötzlich wieder zurück in den Dienst beordert. Er soll als erfahrener Ermittler das Verschwinden eines alten Freundes auklären, der geheime Forschungen betrieben hatte.Doch während der Recherchen tun sich immer tiefere soziale und moralische Abgründe auf, die nicht nur Cicero zu schaffen machen. Auch die Schicksale seiner Begleiter, die vom Bruder des Vermissten bis hin zu ehemaligen Weggefährten seines eigenen Bruders reichen, werden auf eine harte Probe gestellt.Die Ermittlungen verlaufen zwar komplett linear ohne jegliche Einflussnahmen und Entscheidungsmöglichkeiten, die Dramaturgie sorgt aber trotzdem für Spannung, während die durchgehende englische Vertonung mit namhaften Sprechern, guten deutschen Untertiteln sowie dem chorlastigen Soundtrack die Atmosphäre noch verdichtet. Darüber hinaus stößt man unterwegs immer wieder auf zusätzliche Hintergrundinformationen, die das interessanten Szenario zunehmend greifbar machen. Egal ob historische, soziale oder persönliche Entwicklungen - am Ende fügt sich alles zu einem stimmigen und detailliert ausgearbeiteten Gesamtbild zusammen.Ansonsten klappert man auf seiner gerade mal fünftägigen Reise durch die handgemalten Stadt- und Randbezirke von Ombre verschieden farbige Zielmarker ab, wobei goldene Markierungen Schlüsselereignisse initiieren, lila Marker Nebendialoge oder Kodexeinträge freischalten und grüne Zielpunkte Ortswechsel bewirken.Die Wege sind dabei fest vorgegeben, Rätseleinlagen gibt es bis auf ein, zwei Wegfindungsaufgaben keine. Neben allerlei interessanten Dialogen und gelegentlichen Comic-Szenen kommt es aber auch immer wieder zu kämpferischen Auseinandersetzungen, in denen bis zu zwei Begleiter aktiv ins Geschehen miteingreifen können.Hin und wieder sind zwar auch noch weitere Figuren in die teambasierten Echtzeitkämpfe verstrickt, direkt steuern lassen sich aber immer nur Mitglieder von Ciceros maximal fünfköpfigem Ermittlungstrupp. So dirigiert man die meiste Zeit Cicero selbst, der auch als einziger zwischen verschiedenen Haltungen wechseln kann, während seine Gefährten nach vorher festgelegten KI-Mustern agieren. Allerdings beschränken sich die mögliche Verhaltensvorgaben lediglich auf die Aktivierungsbestimmungen und -reihenfolgen der vier aktuell ausgerüsteten Kampffertigkeiten, so dass vor allem zum Ausführen von Spezialmanövern Charakterwechsel nötig sind.