Dieses ekelhafte organische Leben! Steckt seine Wurzeln in wertvolle Bodenschätze und greift einen mit unberechenbaren Kreaturen an. Gut, dass sich die Menschen vor langer Zeit von den Geißeln der Evolution befreit haben, um ihr Bewusstsein in rational handelnde Roboter zu transferieren - oder vielleicht doch nicht?

Menschelnde KI



ANI zumindest scheint die gute alte Zeit zu vermissen, als sich die damals noch menschlichen Eroberer des Alls häufiger mit gemütlichen Sentimentalitäten beschäftigten, statt nur die Expansion und eine effektivere Ressourcengewinnung voranzutreiben. Sie ist ein knuffiger kleiner Roboter mit noch knuffiger wackelnden Kulleraugen, die nicht nur meinen Beschützerinstinkt wecken, sondern auch Erinnerungen an die Kinderserie Schlupp vom grünen Stern. Ich habe sie auf meinem Streifzug durch das weitläufige Action-Adventure Phoning Home getroffen und sie aus einer unzugänglichen Schlucht gerettet, um sie zu ihrem Mutterschiff zurückzubringen. Auch bei meiner Spielfigur ION handelt es sich um einen Droiden - eine junge Aufklärungseinheit auf einer Mission zur Sicherung natürlicher Ressourcen. Bei einer Bruchlandung auf einem fremdartigen Planeten wurde sein Raumschiff ebenfalls fast komplett zerstört.





Mit diesem Energiestrahl hievt ION seine Partnerin ANI über zerklüftetes Terrain.

Mysteriöse Kreaturen und unlogische Naturgesetze geben den Entdeckern Rätsel auf.

Schade, dass große Teile der Geschichte nur ausgelagert in Textwüsten erzählt werden: Wer nicht ab und zu das Menü öffnet, um einen ausgiebigen Blick ins Logbuch zu werfen, verpasst zahlreiche Details oder sogar wichtige Anweisungen zur momentanen Aufgabe – z.B. wenn man mal ein paar Dialogzeilen überhört hat. Um nicht auf dem fremden Planeten zu versauern und verrosten, begibt sich das Roboter-Duo auf allerlei Erkundungstouren, um schließlich Kontakt mit dem Heimatplaneten aufzubauen. No Man's Sky treffen wir auch auf Bauwerke, die offenbar andere Zivilisationen zurückgelassen haben. Die meiste Zeit über bin ich mit der Sammlung von Ressourcen beschäftigt, was sich leider noch deutlich öder gestaltet als in Far Cry Primal . Ernte Blumen, ernte Pilze, ernte Leuchtpilze, ernte Gas-Kaktus x oder Edelstein y! Man verschwendet einfach zu viel Aufwand darauf, die Umgebung abzuklappern und Ressourcen im einfach gehaltenen Crafting-Menü zu verbinden, um diverse Energieanzeigen meiner beiden Schützlinge nicht in einen kritischen Bereich fallen zu lassen.