Seit 15 Jahren verwirrt Kingdom Hearts mit seiner komplexen und sich über mehrere Stränge, Hauptfiguren sowie Systeme erstreckenden Geschichte. Doch der Charme der Action-Adventure, in denen sich bekannte Helden von Disney und Square Enix ein Stelldichein geben, hat sich bis heute gehalten. Auch dank der Sammlungen, die mit Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter Prologue auf PlayStation 4 den Übergang zu Teil 3 schaffen sollen. Im Test verraten wir, was in der Kompilation steckt.

Der etwa eine Stunde lange CG-Film Unchained Chi Back Cover wurde komplett mit der Unreal Engine 4 als Grafik-Fundament produziert.

Man merkt an einigen Sequenzen, dass Dream Drop Distance für ein 3D-System optimiert wurde. Doch die Kernmechanik funktioniert auch auf PS4 gut.

Eigentlich ist von veröffentlichten Spielen der Kingdom-Hearts-Serie nichts mehr übrig, um eine weitere Sammlung rechtfertigen zu können. Die im 1.5-Remix sowie 2.5.-Remix enthaltenen Spiele haben alle wesentlichen Veröffentlichungen zusammengefasst – oder wurden im Falle der ursprünglich auf Nintendo-Geräten veröffentlichten 358/2 Days sowie Re:coded als reine Videosequenzen zur Verfügung gestellt. Daher standen hier nur das 2012 auf 3DS erschienene Dream Drop Distance (4P-Wertung: 85% ) sowie das 2013 als Browserspiel konzipierte, aber 2016 auch für iOS und Android erschienene Kingdom Hearts Unchained χ [chi] zur Auswahl. Die Wahl fiel schließlich auf Dream Drop Distance, das hier komplett spielbar und nicht nur in Videoform verfügbar ist. Und damit bricht man glücklicherweise mit der bisherigen Tradition der HD-Sammlungen. Doch was macht man mit zwei offenen Plätzen, um vor der lang ersehnten Veröffentlichung von Kingdom Hearts 3 auch aus dem letzten HD-Dreierpack das Bestmögliche herauszuholen? Unchained χ , nutzt diesen aber, um eine erzählerische Grundlage für einen etwa eine Stunde langen Film zu bilden. In Kingdom Hearts χ Back Cover wird mit der visuellen Qualität der in Teil 3 genutzten Unreal Engine 4 erzählt, wie es zu den Schlüsselschwert-Kriegen kam und die Basis für den Übergang zu den Ereignissen gelegt, die in dem PSP-Spiel Birth by Sleep thematisiert wurden. Das wiederum nutzt man mit der Episode 0.2: Birth by Sleep – A fragmentary Passage auch, um direkt an Dream Drop Distance anzuschließen und einen spielbaren Prolog zu Kingdom Hearts 3 zu liefern. Erzählerisch verlangt man dem Fan durch die vor allem in Episode 0.2 mit anderen Spielen überlappenden Storyfäden einiges ab. Doch im Gegenzug wird vor allem durch Back Cover einiges an Unklarheiten innerhalb der Serie beseitigt, während 0.2 die Neugier schürt und die immer noch nicht genau spezifizierte Wartezeit auf Teil 3 zu einer kleinen Qual macht. Back Cover und A Fragmentary Passage dürften wegen der Verwendung von Unreal Engine 4 übrigens der Grund dafür sein, dass diese HD-Sammlung nur auf der PlayStation 4 erscheint.