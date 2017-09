Gewohnt gut

Ach, schön: Everybody’s Golf. Seit mehr als zehn Jahren eine regelmäßige Konstante in meiner Spielewelt. Besser kann man keine Birdies und Eagles schlagen, so man sich nicht in die Tiefen einer Simulation begeben will! Die Spiele haben sich seit ihrem Bestehen auf der ersten PlayStation im Wesentlichen zwar kaum verändert – das tat dem Spaß in unserem aktuellen Test allerdings keinen Abbruch.