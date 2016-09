Das ewige Duell mit Street Fighter

Prügelspiele sind wie Rock & Roll: Von vielen schon seit Jahren abgeschrieben, aber allen Unkenrufen und Tendenzen zum Trotz immer noch mitten im Mainstream - und so stark wie schon lange nicht mehr. Denn neben den Vorzeigespielen von Capcom oder ArcSystems möchte jetzt auch ein weiterer, seit über 20 Jahren bekannter Vertreter der Handkanten-Auseinandersetzung mitmischen. Wir verraten im Test, ob The King of Fighters 14 den Kampf aufnehmen kann.