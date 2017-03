Ich habe gerade viel zu lange Descent gespielt - völlig zurecht ein Meilenstein und in seiner unbeschwerten Eleganz bis heute unerreicht. Warum ich das für den Test von Sublevel Zero getan habe? Weil ich mir davor gar nicht so sicher war, dass sich dessen erklärtes Vorbild tatsächlich so gut gehalten hat. War die nostalgische Liebe vielleicht nur eine verzerrte Erinnerung? Der auf PC bereits 2015 und kommende Woche mit dem Zusatz "Redux" auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichte Shooter spielt sich nämlich fast genauso, sieht dem Klassiker durchaus ähnlich – und wirkt oft trotzdem wie eine hochdosierte Schlaftablette. Vielleicht hatte das Prinzip Descent ja einfach ausgedient.

Wie die “Dungeons of Doom”



Von wegen: Das Prinzip hat sich mitnichten verlebt! In Descent und seinen Nachfolgern rauscht man heute noch so geschmeidig durch enge Stollen und weite Höhlen wie anno dazumal. Sublevel Zero hingegen… Leveldesign, Fluggefühl und Spielfluss sind vor allem auf PC leider meilenweit von dem entfernt, was man coole Action nennt. Dabei sieht das von

Der Pixelschick ist sowohl auf PC als auch auf Konsolen die größte Stärke des Spiels.

Auf PC ist Sublevel Zero auch mit Rift, Vive und OSVR spielbar - allerdings hat die Unterstützung noch Beta-Status.



Die Virtual Reality fügt dem Spiel abseits des ohnehin stärkeren Mittendringefühls allerdings wenig hinzu - die schnellen Bewegungen in den kleinen Schächten lösen sogar eher Unwohlsein aus, als es z.B. das Fliegen im freien All tun würde.



Immerhin unterbinden die Entwickler mit verschiedenen Einstellungen ein allzu unangenehmes Erlebnis; das automatische Ausrichten fällt dann z.B. weg.



Eine Umsetzung für PlayStation VR ist laut Entwickler derzeit nicht geplant.

Leider kann man in den finalen Gefechten selbst die Kerne gefahrlos aus der Ferne zerstören.

Independent-Hand entwickelte Spiel richtig schick aus und setzt auf jene moderne Wiederholungsschleife, bei der man zwar nach jedem Tod von vorn beginnt, die Umgebung aber bei jedem Anlauf eine etwas andere ist.Genau da liegt aber eins der größten Probleme: Man darf hier zwar irgendwann mehr als das anfangs verfügbare Schiff steuern, um sich stärker auf bevorzugte Taktiken zu spezialisieren, trotzdem kennt man die Art der Kulissen und Herausforderungen recht bald. Die prozedural erstellten Versatzstücke sind nur wenige und gleichen sich untereinander allzu stark. Die ohnehin sehr kurze Kampagne mit gerade mal etwa einer Hand voll Levels verstärkt diesen Eindruck nur.Zu allem Überfluss sind die vorgefertigten Räume, die bei jedem Neustart in zufälliger Folge nebeneinander platziert werden, zu einem großen Teil spielerisch uninteressant. Denn entweder fliegt man geradeaus, um einen rechtwinkligen Knick oder in einen der größeren Räume, die jedoch viel zu klein sind, um sich entscheidend von den restlichen Schächten zu unterscheiden. Interessant verschachtelt ist das Röhrensystem zu selten, gut versteckte Geheimnisse gibt es keine. Spielerischer Höhepunkt sind Räume, in denen nach dem Öffnen einer Kiste eine Schar Gegner auftaucht, so dass man sich manche Beute schwer erkämpfen muss.Immerhin: Diese Belohnungen sind durchaus motivierend, schließlich rüstet man in Kisten gefundene sowie von zerstörten Gegnern erhaltene Waffen, Antriebe und Panzerungen nicht nur aus, sondern baut jeweils zwei Gegenstände auch zu einem höherwertigen um. Am stärksten unterscheiden sich dabei die Waffen, wo es sowohl langsam feuernde als auch Schrotflinten-ähnliche Kaliber und viel dazwischen gibt. Ärgerlich ist nur, dass man Stärken und Schwächen einer Waffe kaum aus den angezeigten Werten ablesen und noch dazu schlecht mit der aktuell ausgerüsteten vergleichen kann. Jede Kanone verschießt außerdemDas größte Problem vor allem des PC-Spiels ist jedoch die Kombination aus dem ständig drohenden Tod, den allzu gefährlichen Gegnern und schwachen audiovisuellen Rückmeldungen. Ich nehme eine Herausforderung liebend gerne an - , gerade wenn es um knackige Action geht. Bevor ich mich hier allerdings nach drei Treffern wieder an Start des Spiels stelle, rutsche ich lieber um eine Ecke, gebe mit einer Art Scharfschützen-Kanone einen Schuss ab und verschwinde sofort wieder hinter besagter Ecke. Zum einen haben solche Kaliber nämlich lange Abkühlzeiten und zum anderen richten viele feindliche Flieger und Geschütztürme schnell so großen Schaden an, dass man einer direkten Konfrontation besser aus dem Weg geht.Man erlebt also keine heiße Action, bei der man auch deshalb elegant um Gegner kreist, weil die Konsequenzen eines verlorenen Duells überschaubar sind, sondern verbringt den Großteil seiner Zeit in Deckung, mit dem vorsichtigen Durchschleichen der ewig gleichen Korridore, sprich: in gähnender Langeweile. Der öde vor sich hin leiernde Soundtrack tut sein Übriges.In der Redux-Variante auf Konsolen sieht das zum Glück ein wenig anders aus, denn der haben die Entwickler drei Schwierigkeitsgrade spendiert und auf dem niedrigsten erlebt man tatsächlich flotte Action - mit später freigeschalteten Schiffen funktioniert das dann sogar auf höheren Schwierigkeitsstufen. Das Zurückschrauben der Herausforderung ist natürlich eine ärgerliche Manßnahme; vielleicht passt das Prinzip Roguelike ja einfach nicht zu Descent und seinen Nachahmern. Insgesamt ist die überarbeitete Fassung auf PS4 und Xbox One aber das bessere Spiel, zumal zusätzliche Levelbauteile und Gegner für eine Idee mehr Abwechslung sorgen.