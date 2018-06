Achtung, Alarm: Hier sollte man sich lieber nicht ins bewachte Zimmer beamen.

Cleverer ist es, sich vor dem Beamen erst einmal umzuschauen. Sobald man die kleine blaue Kugel ans Ziel geschossen hat, sieht man durch den beweglichen Portal-Kreis in alle Richtungen. Ist dei Luft rein, drückt man schließlich den Knopf für die Teleportation.

Es gibt nur wenige VR-Titel, die mich schon nach Sekunden völlig vergessen lassen, wo genau ich mich in der realen Welt befinde. Mein Schreibtisch, zwei Schränke, das VR-Tischchen – sie alle waren Zeuge. Immer wieder sind die Vive-Controller im Kampf gegen die Roboter gegen das harte Holz geknallt. Eigentlich sollten die glühenden Grenzen des Chaperone-Gitters solche „Unfälle“ verhindern, doch mein Kampf- und Fluchtinstinkt in der virtuellen Welt war einfach stärker. Mir fiel nicht einmal auf, dass irgendwann meine Hose riss. Das Watscheln von einer kniehohen Deckung zur nächsten war offensichtlich zu viel für den Stoff. Nicht gerade würdevoll – aber als VR-Enthusiast bin ich Spott gewohnt. Alles für die Immersion!Wer sich bei VR-Spielen nicht viel bewegen will, ist hier eindeutig fehl am Platze, denn in Budget Cuts schleicht und kämpft man mit vollem Körpereinsatz. Immer wieder geht es in die Knie, um hinter der halbhohen Wand in einem Großraumbüro in Deckung zu gehen. Dort warte ich ab, bis die klappernden und piepsenden Wachroboter an mir vorbeispaziert sind und stecke ein paar als Brieföffner getarnte Klingen ins Inventar, um sie später auf Patrouillen zu werfen. Die Messer wurden von meiner Kontaktperson Winter bestellt, die mir zwischendurch telefonisch Instruktionen gibt und sich durch den Bürokomplex hackt.Nach und nach sind immer mehr menschliche Kollegen verschwunden, die durch robotische Arbeitsdrohnen ersetzt wurden. Da auch ich kurz vor dem Gang in die gefürchtete Personalabteilung stehe, hilft mir Winter aus der Misere, um hinter das Geheimnis der Verschwörung zu gelangen. Die Geschichte auf dem Weg durch die Flure bleibt nur schmückendes Beiwerk, ist aber motivierend genug, um das Geheimnis enträsteln zu wollen. Das Schönste an der absurden Situation ist der alberne, teil schwarze Humor, wenn die rundlichen Arbeitsdrohnen in der Küche sinnlos Dinge übereinander stapeln oder versuchen, Rituale wie Büro-Smalltalk zu imitieren. „Today seems like a good day for a good day“ – na sicher doch! Schön auch, wenn ich die komplette Mannschaft an Wachrobotern gemeuchelt habe und ein Büroarbeiter das als kollektives Nickerchen interpretiert: „I get it – a power nap!“.Die Wach-Roboter sind weniger zu Scherzen aufgelegt: Lande ich zu lange im Sichtfeld ihres leuchtenden Auges, stürmen sie herbei und erledigen mich per Waffe oder Hieb. Schnelle Ausweichbewegungen wirken dabei Wunder, so dass ich mich oft in letzter Sekunde in Sicherheit beame oder sie anders überliste. Schön, dass sie ihre Patrouillen-Routen auch mal variieren. Im Nahkampf ist ihre KI aber leider strunzdumm: Postiert man sich hinter einer Luke oder anderen unerreichbaren Hindernissen, lassen sie sich viel zu leicht anlocken und nacheinander abmurksen, zumal manche sogar über die „Leichen“ ihrer Kollegen stolpern. Schade auch, dass sie sich nicht einmal mit dem Wurf von Objekten auf die falsche Fährte schicken lassen. Knalle ich etwa einen Fensterreiniger an die Wand, stapft die Wache nicht in Richtung des Geräusches, sondern schnurstracks zu mir.