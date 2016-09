Seit Jahren dominiert 2K Sports mit seiner NBA-Reihe die Sportspiele. Nicht im wesentlich besser verkauften Fußball, sondern im Basketball wurde seit NBA 2K14 technische Brillanz erreicht und inhaltliche Kreativität demonstriert - vor allem in der Karriere. Aber gerade in dieser Paradedisziplin ernüchterte Spike Lee zumindest in den ersten Stunden von NBA 2K16. Wir klären im Test, wie sich Regie und Spielmechanik in NBA 2K17 präsentieren.

Bei der Charaktererstellung wirken sich körperliche Merkmale auf die Werte wie Beweglichkeit, Stärke & Co aus.

Die Karriere ist zäh wie Kaugummi, es fehlen dramatische Situationen, eigene Entscheidungen und glaubwürdige Entwicklungen. Trotz gewöhnlicher Leistungen in den College-Spielen wird man in den Kader der US-Nationalmannschaft berufen...

Im ersten Jahr als Rookie fühlt man sich schon wie ein Star. Der eigene Spitzname "Mr. President" tut sein Übriges...

Die ständigen Nachrichten auf dem Smartphone nerven irgendwann...immerhin kann man sich zwischen Training und Events oder Treffen mit Kumpels entscheiden.

Diese Veröffentlichungspolitik darf gerne Schule machen: Knapp zwei Wochen vor dem Erscheinen von NBA 2K17 konnte man bereits die Karriere in "The Prelude" starten, um sie dann zum Release fortzuführen. 2K Sports hat also nicht z.B. das dramatische Finale der Cleveland Cavaliers gegen die Golden State Warriors zum Probe spielen angeboten, obwohl das auch cool gewesen wäre, sondern das Prinzip der guten alten Demo sinnvoll erweitert. Und diesmal ist auch nicht Spike Lee für die Story verantwortlich, die letztes Jahr bekanntlich enttäuschte.Hat man sein eigenes Gesicht gescannt oder eines über den schwachen Editor erstellt, wasUnd die darauf folgende Karriere wird zwar bodenständiger inszeniert, es gibt weniger Kitsch und man kann Justice später auch selbst spielen. Das Motiv des befreundeten Duos ist zudem interessant, wird aber nicht gut entwickelt. Außerdem leidet die Dramaturgie unter einer Ansammlung von kleinen Filmschnipseln, die zwar Charaktere anreißen, aber zu selten über Dialoge oder Entscheidungen in die Tiefe gehen. Die Karriere spielt sich zäh wie Kaugummi.Das liegt nicht nur an den vielen Ladephasen, die einen Tag mit drei Trainingseinheiten zur nervigen Angelegenheit machen, die man spätestens nach drei, vier Wochen am liebsten überspringen würde, sondern vor allem daran, dass sie dramaturgisch enttäuscht und inhaltlich zu viele Widersprüche bietet. Das fängt schon damit an, dass man trotz nur durchschnittlicher Auftritte im College in das Nationalteam der USA eingeladen wird und neben Kevin Durant aufläuft - man wird nur bei wirklich schlechten Leistungen nicht eingeladen. Oder dass man trotz nur wenig Spielzeit und C-Note schon wie ein Star im Team auftritt...der eigene Spitznamen "Mr. President" oder "Pres" symbolisiert dieses Missverhältnis. Als ob ein College-Absolvent so in einem Profiteam auftreten würde!Außerdem trifft man bis auf Zu- und Absagen von Meetings über Stunden keine relevante Entscheidung. Und wo sind Dialoge mit Rivalen oder Kabinengespräche? Lediglich auf Pressekonferenzen kann man Stellung zu Sponsoren, Teamkollegen und Co beziehen, die sich auch mal auswirken. Aber warum sind die Halbzeitanalysen des Trainers immer noch so überflüssig, weil darin keine neue2K Sports verpasst also die Chance, das rein Sportliche in der Karriere weiter zu entwickeln: Lobenswert ist zwar, dass ich freiwillig zusätzlich trainieren kann und dass das auch vom Trainer honoriert wird. Aber warum werden in den offiziellen Einheiten nicht die speziellen Team-Taktiken von z.B. Utah Jazz geübt?Warum wird meine Entwicklung als Power Forward und Post-Spezialist nicht individuell gefordert und gefördert? Man wählt ja zu Beginn eine Rolle, aber kann diese nicht wirklich spezialisieren. So fühlt man sich auch teilweise wie ein Fremdkörper, denn weder die eigenen noch die Ziele des Vereins werden deutlich. Hier liegt noch viel Potenzial brach!