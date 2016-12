Dreimal schlage ich auf den Amboss, dann halte ich einen Speer in der Hand, den ich auf meinen Gegner schleudere. Ruhe habe ich daraufhin aber nicht; vielmehr attackiert mich ein Geschwader kleiner magischer Bomber, deren Flieger ich entweder durch Feuerbälle zerstöre oder mit einem Schild abwehre. Anschließend teleportiere ich mich hinter eine Barrikade, wo ich halbwegs ungestört aus Einzelteilen einen Roboter zusammenstecke, dessen riesiges Abbild Sekunden später über das Kampfgebiet tobt...

Das Wirken der Zauber passt perfekt zu den Möglichkeiten der Virtual Reality.

Sobald der Gegner ein solches Monster ruft, ist der Kampf meist schon entschieden.

Dabei wollte ich nie Harry Potter sein! Magie übt einfach keinen besonderen Reiz auf mich aus, weshalb ich kaum einen Pfifferling auf magische Duelle gesetzt hätte, bevor ich auf The Unspoken gestoßen bin. Zwei menschliche Spieler stehen sich hier auf verschiedenen Seiten einer Arena gegenüber, bewerfen sich mit Feuerbällen, brennenden Schädeln, Polizeiwagen oder Silvesterraketen und ermitteln in zwei Gewinnrunden den Sieger der Partie: Abgesehen von kleinen Übungen für Solisten ist The Unspoken durch und durch auf Multiplayer ausgelegt.Und wie gut gerade das Zaubern in die Virtual Reality passt, wenn man mit durchdachten Handbewegungen Elemente beschwört! Immerhin zielt man hier nicht nur wie in einem der zahllosen Geschütz-Shooter à la Serious Sam VR Damaged Core und Lethal VR oder schmeißt wie in Ripcoil einen Diskus gen Gegner. Zwar gibt es auch in denEine größere Rolle spielen aber aufwändige Zauber, die man während des Haltens einer oder beider Griff-Tasten wirkt: Es fühlt sich einfach cool an, den mächtigen Speer zu schmieden, indem man einen Hammer greift und damit auf einen Amboss schlägt. Es ist auch klasse, die Hände zu verschränken, Energie aufzuladen und den so aufgeladenen Schild buchstäblich aufzuziehen. Ein bisschen taucht man sogar in Star-Wars-Gefilde ab, wenn man Objekte der Umgebung zu sich heran zieht, um sie auf den Gegner zu schleudern. Witzig ist auch das Aufschließen eines Käfigs, um einen Kobold freizulassen, der die Energie des Gegners stiehlt, sowie das Heben der Arme, um Polizeiwagen über die Podeste des Kontrahenten zu ziehen und im gewünschten Augenblick fallen zu lassen.Denn das ist ein weiteres wichtiges Element: Man teleportiert sich auf eins von mehreren Podesten, indem man auf das gewünschte Ziel zeigt und die entsprechende Taste drückt. Die Vorteile gegenüber dem freien Teleportieren liegen in der schnelleren Bewegung sowie einer besseren Übersicht. Immerhin muss man sich am Ziel nicht erst orientierenWeil sich die Fähigkeit nach jedem Transport kurz aufladen muss, ist sie nicht übermächtig. Weil sie so locker von der Hand geht, spielt die Bewegung in The Unspoken aber im Vergleich zu anderen VR-Titeln eine angenehm große Rolle – umso mehr, weil über den Podesten gelegentlich Energie für weitere Zauber schwebt und man den Gegner nicht von jeder Position aus auf jedem feindlichen Podest treffen kann. Mitunter sind zerstörbare Barrieren oder bewegliche Objekte im Weg. Dadurch kann man sich auch mal zurückziehen, um einen aufwändigen Spruch zu wirken oder einem Angriff auszuweichen, während man den Kontrahenten zwingt, bestimmte Podeste auszuwählen. Die könnte man nicht zuletzt mit einem schädlichen Zauber belegen...Man nimmt ja keine vorgefertigte Auswahl magischer Sprüche mit in den Kampf, sondern wählt das eigene Alter Ego aus verschiedenen Klassen und verleiht ihm jeweils drei Fähigkeiten. Die drei klassenspezifischen Zauber (ein Schild,Und dann gibt es noch jene Monster, deren riesige Abbilder erscheinen, nachdem man sie wie das Modell aus einem Steckbaukasten zusammengebaut hat – was einige lange Sekunden dauern kann. Um das Modell zu erhalten, muss man außerdem eine magische Kugel zerstören, wobei nur jener Spieler das Monster erhält, dem dies am schnellsten gelingt. Bleibt also die Frage: Wendet man alle Kraft der Kugel und dem folgenden „Modellbau“ zu oder stürzt man sich auf den Kontrahenten, während der abgelenkt und vielleicht schutzlos ist?