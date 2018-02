All Walls Must Fall - Test, Rollenspiel - 4Players.de

Die Berliner Nachtclubs sind rappelvoll.

Die coolen taktischen Gefechte mit Zeitmanipulation sind das Highlight.

Wenn ein Spiel mit einem Honecker-Zitat beginnt, wird man nicht gerade euphorisch. Die hohe Singsang-Stimme des Generalsekretärs der SED war ebenso berüchtigt wie seine emotionslos vorgetragenen kommunistischen Endlosschleifen, die selbst härteste BBC-Journalisten ins Koma versetzen konnten. Aber keine Bange: All Walls Must Fall ist nicht nur unterhaltsamer, sondern spielt sich trotz seiner Defizite angenehm frisch. Es wird euch über knapp fünf Stunden auf einen ebenso explosiven wie bizarren Trip schicken, der taktische Action mit cooler Zeitmanipulation bietet.Und zumindest in dieser Zukunft scheint sich ein Honecker-Spruch bewahrheitet zu haben, denn die Mauer steht noch im Jahr2089. Schon im Intro eskaliert die Lage: In Ost-Berlin gibt es einen nuklearen Anschlag, der einen weltweiten Atomkrieg auslösen könnte. Deshalb wird ein Agent namens "Kai" von der Geheimorganisation STASIS zum Zeitreisenden, der mehr über die Verantwortlichen herausfinden soll - der Klassenfeind im Westen war es angeblich nicht. Aber wer dann? Nordkorea? Die Mafia? Aliens?Als er zehn Stunden in der Zeit zurückgebeamt wird, muss er diverse Nachtclubs der zombiesk tanzenden Schwulenszene in Ost-Berlin infiltrieren, um Antworten zu finden - allerdings nur auf Englisch, denn auf deutsche Texte haben die Berliner Entwickler kurioser Weise verzichtet. Meist soll er Gegenstände oder Personen suchen oder töten. Sein Vorteil: Er kann die Zeit auf diverse Art zurückspulen. Entweder in kleinen Schritten oder so, dass entweder er oder alle Gegner an Ort und Stelle verharren, während sich alles andere wieder dem Zustand der Vergangenheit anpasst. Und damit kann man sehr schön experimentieren.Die von der Unreal Engine 4 inszenierte Kulisse sieht ansehnlich aus, wobei nicht die polygone Power, sondern das Artdesign bestimmend ist: Das erinnert aufgrund seiner isometrischen Darstellung an Klassiker der Bitmap Brothers, so dassman sich ein wenig in die Ära des Amiga zurückversetzt fühlt. Allerdings zieht die Regie hier ganz andere Licht- und Musikregister: Mehrheitlich düstere Farben und blockartige Architektur wird nur sporadisch von Neon und Glimmer aufgelockert, während treibende Elektrobeats dominieren, die teilweise im Takt der Action wummern. Obwohl es nur wenige Animationensphasen und teilweise robotische Bewegungen gibt, entsteht ein stylisches Flair.Weil Kai als glatzköpfige Cyborg-Kante recht auffällig mit seiner martialischen Arm-Prothese unterwegs ist, winken ihn die misstrauischen Türsteher nicht sofort rein. Ganz im Stile von Deus Ex kann man ihn übrigens nicht nur mit weiteren Waffen und Fähigkeiten, sondern auch mit Augmentationen verstärken, darunter auch ein spektakulärer Schlag durch Mauern, der mal eben eine Abkürzung schafft. Meist hat man die Wahl, ob man es kämpferisch oder rhetorisch versucht - und man kann überraschend viele Situationen friedlich lösen, sogar ohne Konflikt einen Club nach Hinweisen durchsuchen. Startet man einen Dialog, öffnet sich ein Minispiel mit drei emotionalen Zuständen: Balken zeigen an, wie wütend, abgestoßen oder kritisch der Gesprächspartner ist. Man muss ihn durch eine clevere Wahl von Sprüchen entweder maximal ängstigen, anmachen oder überzeugen.