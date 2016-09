Den Islanders droht die erste Niederlage der Saison, also beende ich beim Stand von 3:1 die Simulation des Spieltags und übernehme die Steuerung meines Teams, um schließlich mit einem 4:5 und stolz geschwellter Brust vom Eis zu skaten. Die Fans sind begeistert, der Inhaber des Clubs ebenso – besser hätte es nicht laufen können! Warum das unscheinbare Highlight für diesen Test bemerkenswert ist? Weil mich das Managen eines ganzen Teams jetzt nicht nur als Trainer fordert, sondern viel mehr als zuletzt auch als Geschäftsmann.

Die Inszenierung ist die größte Schwäche: Sowohl in den Karrieren als auch im World Cup.

Die Inszenierung auf dem Eis ist routiniert, der Kommentar wirkt aber steif und vorhersehbar.

Komplett neu ist der Franchise-Modus natürlich nicht. Eigentlich ist gar nichts an NHL 17 wirklich neu und das ist in Anbetracht der behutsamen Entwicklung eines jährlichen Sportspiels auch kein Wunder. Und trotzdem ist es ärgerlich, dass sich die gut gesprochenen Kommentatoren noch immer wie aufgezogene Uhrwerke statisch wiederholen, dass dröge Texteinblendungen wie gehabt ein Ersatz für das Inszenieren spezieller Momente in den Karrieren als Manager oder Hockey-Profi sind und dass es nach wie vor keine Online-Liga gibt, in der man nicht nur einen festen SpielerWer von NHL 17 einen echten Schritt nach vorne erwartet, wird enttäuscht. Selbst beim World Cup of Hockey, dem Pendant der aktuell stattfindenden internationalen Meisterschaft, handelt es sich lediglich um ein gewöhnliches Turnier mit ein paar zusätzlichen Kommentaren. Eine angemessene Inszenierung des Aufeinandertreffens der besten Teams der Welt geht dem Ereignis komplett ab. Nicht einmal die Einläufe werden gezeigt!Natürlich gibt es Neuerungen, eine Art Sammelkarten-Variante namens Draft Champions etwa, in der man zwölf Runden lang aus zufällig gezogenen vier Spielern je einen dem eigenen Team hinzufügt. Dabei muss man stets abwägen, ob man in Runde zehn z.B. einen weiteren Superstar auf den linken Flügel setzt oder die schwache Abwehr endlich mit einem nur guten Verteidiger stärkt. Vor der ersten Runde legt man dabei die Auswahl fest, aus der die Profis gezogen werden: Man entscheidet zwischen Spielern der NHL, den besten der Welt, Newcomern, Ü30-Veteranen und mehr – vier solcher Kategorien stellt das Spiel, ebenfalls per Zufall, zur Wahl.Anschließend trägt man entweder gegen die KI oder Online-Kontrahenten bis zu vier Matches aus und erspielt sich dadurch Geld für den Kauf neuer Karten in einem bekannten Modus: Ultimate Hockey Team. Mit diesem kann man mich zwar jagen, da ich mit fantasievoll zusammengewürfelten Best-of-Mannschaften noch nie warm geworden bin.Richtig angetan bin ich sogar vom Managen eines realen Teams, denn anders als in der Be-a-GM-Variante des letzten Jahres verwalte ich diesmal die Belange des gesamten Clubs. Mit einem Ändern der Ticketpreise kann ich auf die Stimmung der Fans reagieren, der Bau eines zusätzlichen Parkplatzes zieht zusätzliche Anhänger ins Stadion, außerdem sollte ich die Ränge in Schuss halten und kann sogar mit dem kompletten Club umziehen. Dafür benötige ich allerdings die Zustimmung des Eigentümers, muss den also durch gute sportliche Leistungen und schwarze Zahlen bei Laune halten. Seine Anfangs der Saison ausgegebenen Ziele sind immerhin der Maßstab meines Erfolgs oder Scheiterns.Wie zuletzt muss ich mich dabei auch um das Scouten neuer Spieler und den Transfermarkt kümmern. In nüchternen Multiple-Choice-Menüs wähle ich zudem eine Ansprache für Meetings mit der gesamten Mannschaft – deren Tonfall bestimmt über ein Verbessern, Verschlechtern oder Gleichbleiben der Moral aller Spieler. Letztlich kommt in NHL 17 also lediglich eine weitere Ebene der Verwaltung hinzu. Weil mir diese aber ein besseres Gefühl für die Entwicklung des gesamten Clubs vermittelt, bin ich als Franchise-Manager engagierter dabei als als Team-Führer.