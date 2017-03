Vor sechs Jahren sorgte Chime zunächst über Xbox Live Arcade, dann auf dem PC und schließlich als erweitertes Chime Super Deluxe auch auf PlayStation 3 für Tetrisflair bei entspannten Beats. Der Musik-Puzzler von Zoe Mode erweiterte das simple Drehen und Verbinden von geometrischen Formen mit akustischem Feedback, arcadiger Präsentation und kniffligen Herausforderungen - satte 85% war uns das wert. Was hat Chime Sharp zu bieten, das im Sommer letzten Jahres für PC erschien und jetzt für knapp zehn Euro auch für PS4 sowie Xboxe One erhältlich ist?

Fünfzehn Arenen mit fünfzehn einmaligen Soundtracks warten auf euch.

Auch wenn das Artdesign eher dezent als üppig wirken mag: Das Spielgefühl ist mit seinem Tetris-Flair plus Akustikfeedback einzigartig. Bei der Kamera habt ihr die Wahl zwischen "New" und "Classic".

Es gibt keinen Online-Modus, lediglich weltweite Ranglisten.

Das Beste an Chime Sharp sind die Situationen, in denen gutes Spielen musikalisch belohnt wird. Immer dann, wenn die von links nach rechts wandernde Tonspur über eines meiner eilig konstruierten Vierecke wabert, gibt es akustische Belohnungen. Je nach Form und Perfektion können das ganz andere Akkorde aus dem aktuellen Thema sein. Erst so nimmt der elektronische Rhythmus über frische Beats richtig Fahrt auf, bis sich die eigentliche Melodie offenbart - und das können erhabene Momente sein. So entsteht neben dem eigentlichen Ziel, nämlich die komplette Fläche in der vorgegebenen Zeit mit Bausteinen zu füllen, ein weiteres: Wer den vollen Soundtrack genießen will, muss viele viereckige Flächen füllen!Auch wenn dieser Musik-Puzzler natürlich von Tetris inspiriert wurde, überzeugt er auch sechs Jahre nach seiner Premiere mit seiner kreativen, zeitlos gutenDenn zum einen sorgen nur diese nahtlos gefüllten Flächen dafür, dass das Feld unter ihnen als "abgedeckt" gilt. So bekommt man zum einen auch ein paar Sekunden Spielzeit dazu. Und erst wenn man zum anderen eine gewisse Prozentzahl des Levels auf diese Weise einfärbt, schaltet man den nächsten frei. Cool ist auch: Eine Uhr läuft für jeden Quader ab, wenn man ihn gerade gebildet hat. Das ist das Zeitfenster, in dem man weitere Teile anbauen kann, umAuch wenn man es im Übungsmodus gemütlich angehen kann: Es geht hier nicht um rhythmisches Zen-Gaming, sondern um packendes Arcade-Flair, um anspruchsvolles Drehen und Platzieren, das für einen coolen Flow sorgen kann, wenn man denn erfolgreich ist. Zu Beginn wird man noch des Öfteren kläglich scheitern und nicht mal 50% der Fläche abdecken, aber jede weitere Highscore und jeder freigespielte Beat spornt natürlich an, zumal man sich auch online mit Freunden messen kann. Aber auch offline hat man zu tun, denn mit "Practice" und "Standard" sind zunächst lediglich zwei der fünf Spielmodi pro Level verfügbar - für "Sharp", "Strike" und "Challenge", die jeweils eigene Herausforderungen bieten, muss man fleißig sein.