Diowan schrieb am 01.09.2017 um 18:54 Uhr

Oje oje Herr Tester!!!...59 Pkt???

Niemals is das ne 59...das Hauptaugenmerk liegt doch Eindeutig auf den Kämpfen und da brilliert Absolver mit seinem eingängigen Kampfsystem...es ist in seiner Art recht einzigartig

Mir fällt spontan keins ein was nur annähernd solch ein geschmeidiges KungFu auf den Bildschirm zaubert. Ich Spiel sogar PvP...das hab ich nicht mal in den Souls Spielen, weils da furchtbar war...unsägliche Hitboxen und oft ein grausiges rumgelagge...das is mir hier noch nicht in dem Ausmaß aufgefallen.

Die fehlende Story in einem 30 Euro Game das weiterhin supportet wird direkt mit so großem Punktabzug zu bestrafen is schon sehr schade, damit schafft es 4players wieder mal mit ihrer Weltweit niedrigsten Bewertung einige potenzielle Spieler zu vergraulen...leider ändert ihr ja an euren Wertungen nichts...die 59 steht jetzt da, selbst wenn mit 5 Contentupdates das Spiel grandios werden sollte (was es für mich jetzt schon is)

Was soll ich denn mit einer breitgetrettenen Geschichte, wenn ich so ein komplexes und gut beherrschbares Kampfsystem habe?...mich beschäftigt es schon 24 Stunden...ein Tekken, Mortal Kombat und was es noch alles gibt hat mich nicht so lange bei der Stange gehalten

Mal abwarten was die Entwickler mit Absolver noch so anstellen ich bin da guter Dinge, das Grundgerüst steht und es is noch Luft nach oben.

Ich kann nur jedem der nur ein hauch Interesse an Martial-Arts hat, raten Absolver eine Chance zu geben, ihr werdet da draußen nichts vergleichbares findes. Vor allem den Pc'lern...weil ihr ja die Möglichkeit habt es wieder zurück zu geben