In FIFA 17 kommt erstmals die Frostbite-Engine zum Einsatz, die bald alle Sportspiele von EA inszenieren soll.

Trotz der neuen Engine entwickelt sich FIFA 17 grafisch nicht besonders. Auch die Spielergesichter wirken manchmal noch etwas wachsig, man vermisst mehr Falten, Schatten & Co.

Auf der taktischen Ebene gibt es wie letztes Jahr viel Auswahl von der Formation bis zu individuellen Anweisungen, aber die wirken sich nicht immer spürbar aus.

Ich erinnere mich noch, wie wir in der B-Jugend das Abschirmen trainiert haben: Den Körper so zwischen Ball und Gegner stellen, dass der nicht an die Pille kommt. Bei unserem Trainer hatte kaum jemand eine Chance, aber wenn man das selbst probierte, merkte man schnell, dass das eigene Gewicht und die Kraft auch eine Rolle spielten, wenn 90-Kilo-Maik von hinten herandampfte. Und wenn man heutzutage Fußball schaut, ist dieses Sichern des Balles à la Lewandowski plus anschließendem Pass nicht bei jedem Profi ein erfolgreiches Manöver - es braucht gute Balance und Timing. FIFA 17 etwas zu mächtig ist, weil nahezu jeder Spieler mit jeder Statur den Ball sehr lange sichern kann, bereichert es das Spielgefühl um eine authentische fußballerische Technik, die Pro Evolution Soccer 2017 in dieser Form nicht anbietet - die Unterschiede zwischen den beiden Spielen haben wir im Vergleich parat. Außerdem sorgt auch physikalisch für mehr Körperlichkeit, wenn beide Seiten drücken und schieben. Man kann so nicht nur das Tempo rausnehmen und schnelle Ballverluste beim Pressing des Gegners verhindern, sondern sich in dieser Position per Analogstick drehen und aus dem Abschirmen ein eigenes Dribbling einleiten, wie man es z.B. manchmal in den Kreiselbewegungen bei Phillip Lahm sieht. Sehr elegant sind auch die Annahmen von hohen Bällen, die dann umgehend geschützt am Fuß landen. Nicht nur im Mittelfeld, auch in Strafraumnähe kann man so sehr gefährliche Situationen einleiten.Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in FIFA 18 einen stärkeren Konter gegen dieses Abschirmen finden, denn selbst wenn man den Ballführenden hart von zwei Seiten bedrängt, kommt man manchmal nicht an die Pille. Und man darf nicht vergessen, dass man das Zeitspiel aufHinzu kommen zwei neue Abschlüsse: Man kann gezielt Flachschüsse erzwingen, indem man nach dem Aufladen der Schusstaste selbige nochmal kurz antippt. Dasselbe Prinzip gilt für Kopfbälle, die dann als gefährliche Aufsetzer zum Torwart jagen. Diese Neuerungen in der Steuerung verbessern FIFA 17 spürbar auf dem Platz, aber es hapert immer noch an einigen wichtigen Stellen. Vor allem die Laufwege der Mitspieler lassen immer noch zu wünschen übrig, so dass man selbst mit offensiven Taktiken manuell nachhelfen muss, damit das Spiel nicht im Mittelfeld versackt. Natürlich kann man Tempowechsel einleiten, aber es entsteht oftmals ein recht zäher Rhythmus mit wenig spektakulären Torchancen. Zwar fängt die Defensiv-KI normale Pässe in die Tiefe gut ab und überzeugt mit ihrem Stellungsspiel, aber manchmal ist sie zu lethargisch in Ballnähe, wenn dieser nach einem Zweikampf gerade frei ist.Der Wechsel auf die Frostbite-Engine wirkt sich weder besonders positiv auf die Ballphysik noch auf dieNicht nur bei den Spielergesichtern hatte ich mit dem Wechsel der Engine mehr Details erwartet: Man erkennt die Profis, vor allem jene vom FC Bayern, Real Madrid & Co, aber man vermisst auch bei der Prominenz mehr Poren, Schatten und Falten, so dass viele Gesichter noch recht wachsig und rosig wirken. Vom "Fotorealismus" ist man auch mit Frostbiet noch weit entfernt. Außerdem bemerkt man auf und um den Platz kaum grafische Fortschritte gegenüber der "alten" Ignite-Engine. Nimmt man Madden NFL 17 als Vergleich, das ja noch damit inszeniert wird, sind die visuellen Verbesserungen deutlicher. Es sind eher die zusätzlichen Räume wie etwa die Kabinen, das Flugzeug oder Managerbüro in der Karriere, die dank der neuen Engine glänzen. EA wird wohl erst nächstes Jahr mehr aus der neuen Technik rauskitzeln, aber dafür überzeugt man bereits dieses Jahr mit einem neuen Spielmodus.