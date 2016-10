Während Peter Molyneux 1989 mit Populous den Grundstein für die Göttersimulation legte, ist es in den letzten Jahren leider sehr ruhig um das Spielprinzip geworden. Immerhin können Spieler mit Reus nun auch auf Konsolen Zivilisationen durch Manipulation der Umgebung kontrollieren. Die britischen Entwickler von Secret Sorcery wagen mit Tethered ebenfalls den Versuch, dem Genre auf PlayStation VR erneut Leben einzuhauchen. Ob das Organisieren von Ressourcen und putzigen Wesen auch in der virtuellen Realität unterhält, lest ihr im Test.

Durch die VR-Brille befindet man sich inmitten des Geschehens.

Die Peeps sind zwar niedlich, müssen aber rund um die Uhr mit Aufträgen versorgt werden.

Neben dem Abbau von Ressourcen ist das strategische Platzieren von Gebäuden wichtig.

Umringt von Wolken und Sonnenschein befinde ich mich inmitten einer idyllischen Insel. Wenn ich das schreibe, meine ich das auch so. Dank der VR-Brille steht direkt vor meiner Nase ein plätschernder Wasserfall. Ich kann von Wolke zu Wolke springen, um die Spielwelt von allen Seiten zu betrachten. Und noch nie sahen grünes Gras und bunte Blumen so frisch und farbenfroh aus, wie in der virtuellen Welt. Plötzlich saust ein Ei vom Himmel und mein Arbeitstag als Herrscher der Insel beginnt. Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Man erschafft möglichst vieleGesteuert werden alle Vorgänge in Tethered, indem man in die gewünschte Richtung blickt. Ein See soll eingefroren werden? Blick auf die Schnee-Wolke, mit der X-Taste bestätigen, ein Blick auf den See und erneut bestätigen. Schon bewegt sich die Wolke und ermöglicht durch das Einfrieren des Sees neue Routen für die Inselbewohner. Das Tracking ist gut und ich konnte das Spiel auch für längere Zeit ohne Übelkeitsgefühl spielen. Die Gremlin-artigen Wesen namens Peeps haben keinerlei eigenen Antrieb, sind jedoch für alles in der Spielwelt verantwortlich. Nachdem mein erster Inselbewohner geschlüpft ist, lasse ich ihn das von Wurzeln überwucherte Zentrum der Spielwelt öffnen. Dort befindet sich ein leuchtender Totempfahl und vier Speicher für die essentiellen Rohstoffe Nahrung, Stein, Metall und Holz. Zunächst sollte man sich schleunigst um die Beschaffung von Nahrung kümmern, da die Bewohner sehr schnell hungrig werden. Teilt man einem Wesen zu lange keine Arbeit zu, verzweifelt es und stürzt sich laut schreiend von der Klippe. Blick auf den Peep, Blick auf ein paar Pilze und schon ist der emsige Arbeiter durch eine blaue Linie mit dem Objekt der Begierde verbunden.Diese optische